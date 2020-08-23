Президент: Найкращий подарунок неньці Україні – щоб її діти були здорові

Президент Володимир Зеленський наголошує, що найкращий подарунок Україні до Дня Незалежності – щоб її громадяни були здоровими. Тому в країні вживають усіх необхідних заходів для подолання епідемії коронавірусу.

«Це день, коли у 65 мільйонів українців на планеті велике свято. День народження нашої мами. Незалежної України. Який подарунок від нас хотіла б отримати наша ненька Україна? Думаю, для кожної матері головним є щастя дітей. Найперше, щоб її діти – українці були здоровими», – зазначив Глава держави під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Незалежності.

Президент підкреслив, що сьогодні робиться все можливе, щоб подолати коронавірус в Україні.

«Ми забезпечені всім необхідним, налагодили власне виробництво, відновлюємо лікарні та лабораторії, та найголовніше, що в нас є, – це українські медики. Вони мужньо протидіють хворобі, вони – наші чарівники та супергерої», – зауважив Глава держави.

Президент переконаний: якщо українці будуть відповідальними та дотримуватимуться правил безпеки, то обов’язково настане день, коли Міністерство охорони здоров’я відзвітує про відсутність нових заражених і померлих від коронавірусу за добу.

«Вірю, що ми здолаємо вірус і будемо «хворіти» лише футболом на трибунах, музикою на концертах та мандрівками нашою чудовою країною», – зазначив Володимир Зеленський.