Президент наполягає на пришвидшенні виплат родичам загиблих внаслідок катастрофи літака Ан-26

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду за участю представників Кабінету Міністрів та правоохоронних органів. Глава держави порушив питання виплат родинам загиблих унаслідок катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.

«Потрібно зробити все необхідне, щоб спростити бюрократичні процедури. Ці виплати мають бути терміновими. Є закон про соціальний і правовий захист військових та членів їхніх сімей, яким передбачено порядок таких виплат», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у Міністерства оборони є достатні кошти для здійснення цих виплат. Він зазначив, що кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 млн грн. Виплати мають відбутися впродовж наступних трьох тижнів, коли проводитиметься ДНК-експертиза тіл загиблих.

Міністр оборони Андрій Таран проінформував Президента, що за його наказом заборонено використання літаків Ан-26 до завершення розслідування авіакатастрофи. Також міністр оборони зазначив, що триває розшифровка бортових самописців літака, який зазнав катастрофи. До Державного бюро розслідувань направлені плівки із записами голосів екіпажу. Крім того, надається психологічна допомога родичам загиблих.