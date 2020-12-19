Президент наполягає на виплатах сім’ям загиблих медиків

Третій тиждень поспіль в Україні спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню та подолання наслідків коронавірусної інфекції COVID-19, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського.

«Ми перебуваємо на так званому плато. Є незначне зниження кількості виявлених випадків майже на 25 тисяч порівняно з попереднім тижнем», – зазначив очільник уряду.

Глава держави порушив питання виплат сім’ям медиків, померлих від COVID-19. Нині до Міністерства соціальної політики надійшов 41 пакет з документами для страхових виплат, 33 з них профінансовано.

«Це питання стоїть дуже гостро. Знаю, що смертельних випадків значно більше, і всі треба перевірити. Водночас необхідно спростити бюрократію. Можливо, люди просто не знають, як подавати ці пакети документів, чи це дуже складно? Я прошу вас, щоб люди, які втратили члена родини, отримали виплати. Треба не просто сидіти й чекати документів. Ініціюйте діалог з такими сім’ями самі», – наголосив Президент.

Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що вже сплачено 766 тис. грн штрафів за порушення маскового режиму в громадських місцях.

Також урядовці повідомили, що відбувається підготовка до старту вакцинації навесні.