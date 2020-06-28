Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:24

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент: Наша мета – мир і повернення людей і територій

7 серпня 2020 року - 14:14

Андрій Єрмак: Сподіваємося на остаточне погодження на найближчих засіданнях ТКГ списків для взаємного звільнення утримуваних осіб

7 серпня 2020 року - 11:39

Президент особисто перевірив дотримання режиму тиші на Донбасі

6 серпня 2020 року - 20:37

Президент ініціює розгляд змін до бюджету на поточний рік щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати

6 серпня 2020 року - 17:02

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Донецької та Луганської областей
Робоча поїздка Президента України до Донецької та Луганської областей

6 серпня 2020 року - 13:08

Перейти до всіх галерей

Президент: Наша мета – мир і повернення людей і територій

7 серпня 2020 року - 14:14

Президент: Наша мета – мир і повернення людей і територій

Українська влада не втомиться прагнути миру та повернення наших людей і території, адже цього хоче весь український народ, наголосив Президент Володимир Зеленський під час перебування в районі проведення Операції об'єднаних сил.

Глава держави розповів, що досягнення миру є запорукою економічного зростання держави та поліпшення якості життя кожного українця.

«Ніхто нічого не збирається здавати, у нас сильна, потужна армія. Поважаємо її, тому й боремося за Україну, боремося за таких героїв, щоб вони поверталися живими», – сказав Президент під час спілкування зі ЗМІ.

Представник Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування Андрій Ординович підтвердив, що попри поодинокі провокації з боку бойовиків за час перемир'я настрій в українських військових – позитивний і бойовий. Вони готові й далі виконувати завдання, які поставить військово-політичне керівництво держави.

«Спілкуючись з ними, я б сказав так: усі налаштовані на те, щоб захистити державу та отримати мир якомога швидше», – зазначив він.

Окремо Володимир Зеленський відвідав прифронтову Мар'їнку на Донеччині та поспілкувався з її жителями. Вони розповіли, що за відсутності бойових дій місто поступово оживає: повертаються люди з дітьми, багато місцевих мешканців починають ремонтувати житло. При цьому люди поскаржилися на відсутність газо- та водопостачання.

Голова Донецької облдержадміністрації та керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко пообіцяв, що з настанням миру в місті з'явиться можливість безпечно почати будівельні роботи для вирішення цієї проблеми. Він уточнив, що за таких умов газ і вода можуть з'явитися впродовж півроку.

Додатково Володимир Зеленський звернувся до керівництва регіону та міста з проханням якомога швидше почати відновлення інфраструктури Мар'їнки, зокрема доріг.

Президент наголосив, що одним зі шляхів до миру паралельно з переговорами в межах Нормандського та Мінського форматів є постійне та наполегливе зміцнення наших Збройних сил.

ф

Робоча поїздка Президента України до Донецької та Луганської областей

6 серпня 2020 року - 13:08
Під час перебування в зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника військовослужбовцям, добровольцям і волонтерам, загиблим у районі проведення ООС, 6 серпня 2020 року
Версія для друку