Президент: Наша мета – мир і повернення людей і територій

Українська влада не втомиться прагнути миру та повернення наших людей і території, адже цього хоче весь український народ, наголосив Президент Володимир Зеленський під час перебування в районі проведення Операції об'єднаних сил.

Глава держави розповів, що досягнення миру є запорукою економічного зростання держави та поліпшення якості життя кожного українця.

«Ніхто нічого не збирається здавати, у нас сильна, потужна армія. Поважаємо її, тому й боремося за Україну, боремося за таких героїв, щоб вони поверталися живими», – сказав Президент під час спілкування зі ЗМІ.

Представник Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування Андрій Ординович підтвердив, що попри поодинокі провокації з боку бойовиків за час перемир'я настрій в українських військових – позитивний і бойовий. Вони готові й далі виконувати завдання, які поставить військово-політичне керівництво держави.

«Спілкуючись з ними, я б сказав так: усі налаштовані на те, щоб захистити державу та отримати мир якомога швидше», – зазначив він.

Окремо Володимир Зеленський відвідав прифронтову Мар'їнку на Донеччині та поспілкувався з її жителями. Вони розповіли, що за відсутності бойових дій місто поступово оживає: повертаються люди з дітьми, багато місцевих мешканців починають ремонтувати житло. При цьому люди поскаржилися на відсутність газо- та водопостачання.

Голова Донецької облдержадміністрації та керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко пообіцяв, що з настанням миру в місті з'явиться можливість безпечно почати будівельні роботи для вирішення цієї проблеми. Він уточнив, що за таких умов газ і вода можуть з'явитися впродовж півроку.

Додатково Володимир Зеленський звернувся до керівництва регіону та міста з проханням якомога швидше почати відновлення інфраструктури Мар'їнки, зокрема доріг.

Президент наголосив, що одним зі шляхів до миру паралельно з переговорами в межах Нормандського та Мінського форматів є постійне та наполегливе зміцнення наших Збройних сил.