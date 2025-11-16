Президент: Наші домовленості з Грецією сьогодні – це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на зиму, щоб забезпечити Україну газом

В Афінах Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. У їхній присутності відбулося підписання Листа про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період.

Глава держави подякував Греції за принципову та відчутну підтримку захисту України в цій війні, наших людей, суверенітету, територіальної цілісності та незалежності.

«Наші домовленості з Грецією сьогодні – це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом. Я хочу подякувати тобі ще раз, дорогий друже. Дякую твоїй команді, компаніям за те, що ми можемо це здійснити», – сказав Володимир Зеленський.

Документ підписали голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький і гендиректор грецької державної компанії DEPA Commercial Костянтінос Ксіферас. У межах майбутньої угоди транспортування газу до України буде здійснюватися маршрутом, який спільно забезпечують оператори газотранспортних систем п’яти європейських країн.

Президент і Прем’єр-міністр також обговорили довгострокові домовленості – отримання природного газу зі США через Грецію. Володимир Зеленський подякував за цю можливість Сполученим Штатам і Президенту Дональду Трампу.

«Таким чином Україна отримує доступ до надійних джерел енергії. А Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи. Це має вирішальний внесок в енергетичну стабільність, стійкість і безпеку не тільки нашого, але й вашого регіону. Безсумнівно, це шлях до того, щоб бути незалежними від російського газу, і Європа припинить купувати російський газ», – акцентував Прем’єр-міністр Греції.

Глава держави окремо поінформував про ситуацію на фронті, перспективи й можливості для активізації дипломатії та допомоги заради наближення закінчення війни.

«Ключове – це продовження тиску на Росію, яка почала цю війну та робить усе для її затягування. Тільки за цей рік були вже десятки можливостей для припинення вогню та більш суттєвих кроків, щоб гарантувати безпеку, але всі такі мирні пропозиції були відкинуті Росією. Саме тому вона заслуговує на подальші санкції, саме тому вона заслуговує на подальший тиск», – наголосив Президент.

Серед інших тем обговорення – зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія, взаємодія на рівні Європейського Союзу та участь Греції і грецьких компаній у відбудові після закінчення війни.

«І сьогодні ми представили Греції наші можливості в сучасному оборонному виробництві. Україна, захищаючись у цій війні, розробила дуже багато зразків дійсно ефективної зброї. Ми запрошуємо партнерів до співпраці – до спільного виробництва, спільних зусиль заради більш міцних арсеналів Європи. Ми сподіваємося на результати», – підсумував Володимир Зеленський.