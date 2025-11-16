Заява Президента України під час спільного з Премʼєр-міністром Греції спілкування з журналістами

Дуже дякую! Дякую, дорогий Кіріакосе! Дуже дякую тобі за такі слова підтримки, за такі теплі слова.

Пане Премʼєр-міністре!

Шановні присутні! Панове журналісти!

Дорогий народе Греції!

Перш за все – це велика вдячність вам від усього нашого народу за таку принципову та відчутну підтримку Грецією нашого захисту в цій війні, наших людей, підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності, незалежності України.

Греція від перших днів повномасштабного вторгнення Росії – і вже більше трьох років цієї війни – допомагає нам, бере участь у спільній роботі з Європою, з іншими партнерами, щоб все ж таки ми досягли тих умов, коли мир стане можливим. І ми дійсно цінуємо вашу підтримку, вашу небайдужість.

Сьогодні в нас надзвичайно важлива домовленість – домовленість щодо постачання газу в Україну. Фактично щоночі зараз росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі, найбільше – по енергетичній інфраструктурі. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали просто мішенями для ракет, балістичних ракет, дронів. Іранських дронів, північнокорейських ракет – багато всього летить в Україну. Ми відновлюємо щоразу, коли росіяни руйнують, але це дійсно вимагає часу, вимагає багатьох зусиль, обладнання. Що стосується газу – це вимагає імпорту газу, щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку. Наші домовленості з Грецією сьогодні – це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом. Я хочу подякувати тобі ще раз, дорогий друже. Дякую твоїй команді, компаніям за те, що ми можемо це здійснити.

Шановний пане Прем’єр-міністре, дякую тобі особисто і всім, хто допомагає, щоб такі домовленості були і щоб ми їх могли реалізувати. Постачання газу розпочнеться вже в січні. І це важливо, що в першому кварталі будуть реалізовані наші перші домовленості.

І також, крім домовленості про оперативне постачання газу, є й довгострокові домовленості. Ми сьогодні про це говорили з Прем’єр-міністром. Наші керівники енергетичних компаній про це говорили, про це домовлялися. І тут, як сказав уже Прем’єр-міністр Міцотакіс, є домовленості, які відбулися, – наші двосторонні. А також велика подяка американським компаніям, Міністерству енергетики, Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за те, що ми зможемо отримати не тільки природний газ від Греції, а також через Грецію, тому що це дійсно така світова інфраструктура, яка є саме в Греції, – ми зможемо отримати енергетику зі Сполучених Штатів Америки. Ми вдячні народу Сполучених Штатів і Президенту ще раз.

Що стосується нашого фронту, я сьогодні поінформував Прем’єр-міністра про ситуацію у нас на фронті, про перспективи й можливості, які є зараз, щоб активізувати дипломатію та допомогти наблизити закінчення цієї війни. Ключове – це продовження тиску на Росію, яка почала цю війну та робить усе для її затягування. Тільки за цей рік були вже десятки можливостей для припинення вогню та більш суттєвих кроків, щоб гарантувати безпеку, але всі такі мирні пропозиції були відкинуті Росією. Саме тому вона заслуговує на подальші санкції, саме тому вона заслуговує на подальший тиск. Ми будемо дуже вдячними Греції за підтримку відповідних рішень на рівні Європейського Союзу. І надзвичайно цінуємо те, що Греція підтримує наші гуманітарні зусилля – наші намагання повернути додому викрадених Росією українських дітей – і це тисячі дітей, – а також цивільних і наших військовополонених. Це дуже болісна тема. Деякі полонені утримуються Росією на тимчасово окупованій території, на території Росії також іще з 2014 року, коли почалась агресія проти нас, і ми стараємося повернути всіх наших людей – усіх наших дорослих, наших діточок. Ми будемо вдячні Греції за допомогу в цьому. Всі списки ми готові надати.

Окремо я хочу подякувати за підтримку Грецією євроінтеграції для України – це частина, до речі, важливих гарантій безпеки для всієї Європи, передусім геополітичної та економічної безпеки. Час цієї війни та всі наявні виклики – енергетичні, логістичні, необхідність розвивати промисловість Європи, захищати Європу від будь-яких вторгнень – усе це потребує масштабної щоденної взаємодії, і, звісно, правильно – взаємодіяти на рівні Європейського Союзу.

Ми розраховуємо також на участь Греції та грецьких компаній у нашій відбудові після війни.

І сьогодні ми представили Греції наші можливості в сучасному оборонному виробництві. Україна, захищаючись у цій війні, розробила дуже багато зразків дійсно ефективної зброї. Ми запрошуємо партнерів до співпраці – до спільного виробництва, спільних зусиль заради більш міцних арсеналів Європи. Ми сподіваємося на результати.

Слава Україні!