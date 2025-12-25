У 2025 році Президент зосередив свою роботу з партнерами у всьому світі на досягненні достойного миру та наданні надійних гарантій безпеки для України

У 2025 році Президент Володимир Зеленський здійснив близько 60 візитів за кордон, прийняв в Україні майже 100 глав іноземних держав та урядів, провів 20 міжнародних відеорозмов, понад 230 телефонних розмов із лідерами держав, урядів, міжнародних організацій та духовними лідерами і взяв участь у майже 150 заходах в Україні.

Одним із основних пріоритетів дипломатичної діяльності Президента є спільна з американською командою робота над напрацюванням мирного плану з 20 пунктів і документів щодо гарантій безпеки й процвітання України.

Наприкінці року результатом змістовної, продуктивної та конструктивної роботи української й американської команд стала зустріч на рівні лідерів України та США 29 грудня у Флориді, в резиденції Мар-а-Лаго.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів. Частина документів уже повністю погоджена, частина – на завершальній стадії. Крім того, лідери узгодили послідовність подальших дій. Президент Сполучених Штатів зазначив, що команди наблизилися до завершення війни та продовжать працювати у форматі робочих груп.

«Погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру, і наші команди продовжать роботу над усіма аспектами», – акцентував Глава держави.

Також цьогоріч Володимир Зеленський був зосереджений на забезпеченні фінансової підтримки України на наступні роки, посиленні військової допомоги, зокрема протиповітряної оборони, масштабуванні виробництва дронів, розвитку спільних оборонних виробництв, залученні додаткових внесків і країн до програми PURL та реалізації інструменту SAFE.

Завдяки успішній роботі Президента та його команди учасниками програми PURL, яку в серпні цьогоріч ініціювало НАТО спільно зі США для прямої участі держав-партнерів у підтримці України, стали 24 країни, з них 22 – члени НАТО та дві – партнери Альянсу: Австралія і Нова Зеландія. Загальна сума задекларованих коштів для наповнення програми PURL становить 4,3 млрд дол. Уже сформовано вісім пакетів, триває наповнення дев’ятого та десятого.

Крім того, наприкінці грудня уряд Італії затвердив декрет про виділення пакетів допомоги Україні на 2026 рік. Під час 32-го засідання у форматі «Рамштайн» у грудні партнери оголосили про нові зобов'язання щодо підтримки української авіації, ППО, БпЛА, РЕБ і артилерійськими снарядами, і лише в межах «чеської ініціативи» на 2026 рік їх профінансовано понад 600 тис. на 1,45 млрд євро.

У 2025 році Глава держави провів активну роботу з партнерами для відкриття експортних офісів для продажу та спільного виробництва української зброї.

«Саме в Берліні ми готуємо один із перших офісів, який буде займатись експортом зброї, спільними виробничими проєктами з вашою країною, з Німеччиною. Саме Німеччина є одним із найбільших наших торговельних партнерів у Європі, і так буде залишатись і надалі, я впевнений у цьому», – сказав Президент під час звернення до учасників Німецько-українського економічного форуму.

Завдяки роботі Глави держави та його команди цьогоріч Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, NASAMS, SAMP/T, радари до систем ППО, ракети класу «повітря – повітря» та керовані авіабомби.

Один із головних результатів посилення протиповітряного захисту – нова й найбільша домовленість для української бойової авіації. У жовтні Президент України та Прем’єр-міністр Швеції підписали перший документ, який відкриває шлях до отримання Україною літаків Gripen, – лист про наміри між Україною та Королівством Швеція щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей. Наша держава розраховує одержати до 150 таких винищувачів, і перші мають з’явитися наступного року. А в листопаді Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва. Ця домовленість дасть Україні змогу придбати 100 літаків Rafale F4 до 2035 року.

Ключовим результатом грудня та водночас важливим результатом усього року стало рішення Європейської ради 19 грудня щодо виділення Україні фінансової підтримки на 90 млрд євро у 2026–2027 роках. Ці кошти Україна поверне лише тоді, коли отримає репарації від Росії. Глава держави окремо відзначив те, що російські активи залишаються знерухомленими.

«Активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови того, що було зруйноване, саме зруйноване, російськими атаками. Це етично. Це справедливо. І це правомірно – підтверджено оцінкою численних спеціалістів», – сказав Володимир Зеленський під час участі в засіданні Європейської ради в Брюсселі.

Особливу увагу Президент приділив посиленню тиску на Росію. Цьогоріч Володимир Зеленський підписав 61 указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 2021 фізичної та 1745 юридичних осіб.

Партнери у 2025 році також зробили сильні санкційні кроки, у яких завжди враховували пропозиції України. Сполучені Штати Америки запровадили жорсткі санкції щодо двох найбільших російських нафтових компаній – «Роснєфть» і «Лукойл». Американські санкції вдарили по тих частинах галузі, які дають близько 55 % видобутку російської нафти. Це значно зменшило доходи Росії та її можливість фінансувати свою воєнну машину.

Широка коаліція міжнародних партнерів – Європейський Союз, Велика Британія, США, Японія, Канада та інші – впровадили й посилили санкції проти тіньового флоту РФ. Цьогоріч лише Європейський Союз запровадив чотири пакети санкцій, і зараз триває підготовка нового, вже 20-го санкційного пакета.

У 2025 році Україна синхронізувала 14 пакетів санкцій партнерів: по два пакети зі США та Великою Британією, вісім – із Європейським Союзом, по одному – з Канадою та Японією.

Загалом упродовж року Глава держави здійснив 59 візитів до 25 країн: Німеччини, Італії, Польщі, Швейцарії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Бельгії, Саудівської Аравії, Фінляндії, Норвегії, Франції, Південно-Африканської Республіки, Чехії, Албанії, Литви, Австрії, Канади, Нідерландів, Данії, Швеції, Греції, Іспанії, Ірландії.

Крім того, протягом року Президент прийняв 99 глав іноземних держав, урядів, парламентів і представників міжнародних організацій в Україні, зокрема: президентів Фінляндії, Латвії, Литви, Кіпру, Чехії, Молдови, Румунії, Польщі, Федерального канцлера Німеччини, прем’єр-міністрів Великої Британії, Канади, Данії, Швеції, Ісландії, Норвегії, Естонії, Бельгії, Латвії, Литви, Польщі, Греції, Хорватії, Болгарії, Словаччини, Нідерландів, Португалії, а також Президентку Європейської комісії, Президента Європейської ради, Генерального секретаря НАТО, міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, голову ОБСЄ, гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), делегацію Організації Об’єднаних Націй, президентку Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), президентку Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), президентку Європейського центрального банку, Кронпринца Норвегії та Королівську принцесу Великої Британії.

Глава держави перебував у постійному контакті з партнерами, інформував про дипломатичну ситуацію та координував спільні наступні кроки не лише на особистих зустрічах, а й під час телефонних розмов, яких провів понад 230 за рік.

Протягом року під час закордонних візитів та в онлайн-форматі Президент звернувся до учасників 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї Ради Європи, парламентарів Ірландії та Нідерландів, Європейської ради, до учасників зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, конференції з нагоди 50-річчя Гельсінського заключного акта ОБСЄ, Варшавського безпекового форуму та парламентського саміту міжнародної Кримської платформи.

У внутрішньополітичній діяльності Глави держави основним пріоритетом є належна та постійна вдячність українським воїнам.

За цей рік Президент відзначав представників різних складових Сил оборони України: воїнів Десантно-штурмових військ, Військово-Морських сил, Повітряних сил, ракетників та артилеристів, військовослужбовців Сил спеціальних операцій, ТрО, працівників зовнішньої та воєнної розвідки, фахівців Державної спеціальної служби транспорту, працівників Служби безпеки України, воїнів Центру спеціальних операцій «А» СБУ, військовослужбовців Національної гвардії, воїнів та розвідників Державної прикордонної служби, воїнів інженерних військ, представників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Національної поліції, працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Володимир Зеленський неодноразово вручав захисникам найвищі державні нагороди – ордени «Золота Зірка» Героям України та рідним загиблих Героїв. Також цього року продовжилася традиція вручення сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним воїнів, удостоєних цього звання посмертно.

Глава держави здійснив 25 робочих поїздок по Україні: чотири на Київщину, по три на Донеччину, Дніпровщину та Харківщину, по дві на Сумщину та Одещину, а також на Закарпаття, Запоріжжя, Львівщину, Рівненщину, Херсонщину, Хмельниччину та Чернігівщину.

Фокус – на безпековій ситуації, насамперед у прифронтових областях. У регіонах відбулися зустрічі з військовими, які захищають Україну, пораненими воїнами, котрі лікуються та відновлюються, ветеранами та медиками. Багато уваги було приділено питанням соціально-економічного розвитку, підтримки виробників і підприємців, стану функціонування й адаптації медичної та освітньої інфраструктури до нових умов.

У 2025 році Президент узяв участь у міжнародному Форумі оборонних індустрій, зустрівся з працівниками оборонно-промислового комплексу України, відвідав підприємство, де виробляють дрони-перехоплювачі, а також поспілкувався з працівниками одного з підприємств, що виготовляє електроніку для української зброї.

Попри різдвяні та новорічні свята дипломатична робота не припиняється. Володимир Зеленський перебуває в постійному контакті з партнерами, також без пауз працює переговорна команда України. Вже на 3 січня запланована зустріч на рівні європейських радників із національної безпеки країн Коаліції охочих, а 6 січня відбудеться зустріч на рівні лідерів у Франції.