Президент вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв

Президент України Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним воїнів, удостоєних цього звання посмертно.

Глава держави подякував за хоробрість, наполегливість і рішучість воїнам та їхнім рідним, які виховали таких героїв.

«Ми продовжуємо традицію української державної вдячності – вдячності нашим військовим, вдячності нашим Героям України, які проявили себе надзвичайно у захисті нашої держави, у захисті наших позицій, у захисті нашого суверенітету, у захисті наших людей. Україна – це держава, що відбулася завдяки сміливості саме українців», – сказав Президент.

Володимир Зеленський закликав пам’ятати, якою ціною дається нам свобода. Присутні вшанували усіх, хто віддав життя заради Батьківщини, хвилиною мовчання.

«Український дім завжди буде на політичній мапі світу. Надзвичайно важливо, щоб у нашому спільному домі кожен український герой мав свій власний дім. Це найменше, що держава може зробити для того, щоб сказати вам дякуємо», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вручив дев’ять сертифікатів на отримання квартир рідним загиблих воїнів та одинадцять – особисто Героям України.

Це військовослужбовці Повітряних сил, Сил територіальної оборони, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Головного управління ДСНС України. Вони відзначились у захисті неба над Одесою та Одещиною, у боях на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Сумщині, Харківщині, Київщині, під час операції на Курщині та під час ліквідації наслідків ворожих атак на Полтаву й Полтавщину.