Спільна заява Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Грецької Республіки Кіріакоса Міцотакіса

Афіни, 16 листопада 2025 року

16 листопада 2025 року на запрошення Прем’єр-міністра Грецької Республіки Кіріакоса Міцотакіса Президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Греції.

Цей візит підтвердив міцне й тривале партнерство між Грецією та Україною, засноване на давніх історичних зв’язках між українським і грецьким народами, спільних цінностях демократії, прав людини, поваги до суверенітету, міжнародного права та світопорядку, заснованого на правилах, а також на спільному розумінні того, що державні кордони не можуть змінюватися силою.

Під час візиту Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс обговорили шляхи посилення співпраці з метою відновлення всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні, а також забезпечення стабільності й безпеки у Середземномор’ї та Чорному морі, Південно-Східній Європі та ширшому євроатлантичному регіоні.

Сторони підтвердили свою спільну відданість протидії російській збройній агресії та подоланню інших сучасних викликів регіональній стабільності й територіальній цілісності, зокрема в територіальних водах, а також розвитку двосторонніх відносин у сферах безпеки, оборони, економіки, захисту критичної інфраструктури та гуманітарної допомоги.

Сторони домовилися про таке:

1. Сторони наголошують на нагальній потребі повного й безумовного припинення вогню як першого кроку до запуску справжнього мирного процесу, що забезпечить всеосяжний, справедливий і тривалий мир відповідно до принципів Статуту ООН.

2. Сторони підкреслюють важливість надання Україні надійних і дієвих гарантій безпеки, здатних ефективно стримувати будь-яке повторення збройної агресії, шляхом зміцнення Збройних Сил України. Греція підтверджує свою відданість підтримці України на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з майбутнім членством у Європейському Союзі. У цьому контексті сторони поглиблюватимуть співпрацю в оборонній промисловості, зокрема через спільні проєкти.

3. Сторони наголошують на важливості енергетичної безпеки та газопостачання й погодилися посилити співпрацю в диверсифікації джерел енергії, розвитку відновлюваної енергетики та відновленні енергетичної інфраструктури України, пошкодженої російськими атаками. Греція висловила готовність надати свій досвід і ресурси для зміцнення енергетичної стійкості України.

4. Сторони домовилися поглибити оборонну співпрацю, зосереджену на посиленні безпеки в морській сфері, зокрема шляхом співпраці щодо розробки та застосування морських безпілотних систем (UAV), проведення спільних навчань і тренувань, пов’язаних із безпілотними морськими системами, а також активізації обміну інформацією про морські загрози.

5. Обидві сторони визнали важливість кібербезпеки й погодилися розвивати спільні ініціативи для зміцнення захисту критичної інфраструктури та протидії кібератакам і гібридним загрозам, спрямованим проти обох держав.

6. Сторони висловили спільну відданість міжнародним зусиллям, спрямованим на забезпечення повернення українських дітей, яких незаконно депортувала Російська Федерація, та притягнення винних до відповідальності згідно з міжнародним правом.

7. Сторони підкреслили необхідність збереження всебічного тиску на Російську Федерацію до повного виведення її військ з української території, дотримання міжнародного права та відповідальності за всі порушення; вони погодилися координувати санкційну політику там, де це доречно, з метою підвищення її ефективності.

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс висловив глибоку повагу до стійкості українського народу та вдячність за партнерство між Грецією й Україною. Президент Зеленський висловив вдячність Прем’єр-міністру Міцотакісу та Греції за послідовну підтримку суверенітету України, а також за гуманітарну, політичну й оборонну допомогу.