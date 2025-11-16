Президент України й Президент парламенту Греції обговорили шляхи для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом парламенту Греції Нікітасом Какламанісом.

Глава держави подякував Греції, Президентові парламенту та всім парламентарям за підтримку України й українських родин від самого початку повномасштабної російської агресії.

«Підтримка різна – і підтримка нашої армії, і фінансова, і гуманітарна, – що дуже важливо. Сьогодні в нас новий шлях – майбутнього щодо енергетичної стабільності. Я вдячний за всі ці види підтримки з боку грецького народу», – сказав Президент.

Нікітас Какламаніс запевнив у тому, що Греція та грецький парламент стоятимуть на боці України.

«Грецький парламент бажає, щоб якомога скоріше в Україну прийшов мир. І щоб досягнути стабільного миру, передусім ми маємо домогтися припинення вогню», – зазначив він.

Саме обговорення шляхів досягнення реального миру для України було одним із ключових під час зустрічі. Сторони говорили про потрібний тиск Китаю та США на Росію для закінчення війни. Президент України й Президент парламенту Греції мають однакову позицію: сталий мир повинен базуватися на повазі до міжнародного права.

Також обговорили співпрацю між Україною та Грецією на рівні парламентів. Нікітас Какламаніс наголосив, що грецькі парламентарі готові до взаємодії з українськими колегами в усіх можливих сферах.