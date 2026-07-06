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8 липня 2026 року - 13:40

Президент обговорив із делегацією Конгресу США посилення української ППО та нові санкції проти Росії

В Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США: сенаторами Джинн Шахін, Ліндсі Гремом, Річардом Дурбіном, Крістофером Кунсом, Майком Раундсом та членом Палати представників США Майком Тернером.

Глава держави подякував за підтримку та увагу до України.

Під час зустрічі змістовно обговорили перспективи в дипломатії та що потрібно, аби вона спрацювала.

«У нас є реальний шанс підштовхнути Путіна до переговорів цього року, і тому ми потребуємо одностайності та єдності всіх наших партнерів», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський поінформував про потребу в ракетах-перехоплювачах до комплексів Patriot і російські удари по наших людях. Глава держави наголосив, що внески до програми PURL та інші постачання ППО – основний пріоритет для захисту України.

Також обговорили законопроєкт щодо санкцій проти Росії. Президент зазначив: дуже важливо, щоб тиск на Росію за війну тривав, і ця ініціатива справді може допомогти миру.

Володимир Зеленський подякував сенаторам і конгресменам за слова поваги до українських воїнів і операцій та запевнення, що допомога продовжуватиметься.  Глава держави висловив вдячність США й кожному небайдужому американському серцю за підтримку.

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