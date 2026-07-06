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Якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво «петріотів», нашого виробництва вистачало б і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують – звернення Президента
Якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво «петріотів», нашого виробництва вистачало б і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують – звернення Президента

6 липня 2026 року - 20:29

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Робочий візит Президента України та першої леді до Туреччини для участі в заходах саміту НАТО
Робочий візит Президента України та першої леді до Туреччини для участі в заходах саміту НАТО

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Посилення ППО та підготовка Drone Deal: Володимир Зеленський зустрівся з Джорджею Мелоні

8 липня 2026 року - 11:37

Посилення ППО та підготовка Drone Deal: Володимир Зеленський зустрівся з Джорджею Мелоні

В Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави подякував Італії за підтримку України та Українського народу під час повномасштабного російського вторгнення.

Лідери обговорили посилення протиповітряної оборони України додатковими ракетами для систем ППО та створення європейської Антибалістичної коаліції. Президент зазначив, що власна антибалістика потрібна всім у Європі й працювати над нею треба максимально активно.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні говорили також про роботу над Drone Deal між Україною та Італією.

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Робочий візит Президента України та першої леді до Туреччини для участі в заходах саміту НАТО

7 липня 2026 року - 17:09
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