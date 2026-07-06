Посилення ППО та підготовка Drone Deal: Володимир Зеленський зустрівся з Джорджею Мелоні

В Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави подякував Італії за підтримку України та Українського народу під час повномасштабного російського вторгнення.

Лідери обговорили посилення протиповітряної оборони України додатковими ракетами для систем ППО та створення європейської Антибалістичної коаліції. Президент зазначив, що власна антибалістика потрібна всім у Європі й працювати над нею треба максимально активно.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні говорили також про роботу над Drone Deal між Україною та Італією.