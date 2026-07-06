Владислав Власюк обговорив зі спецпредставником Євросоюзу з питань санкцій наступні кроки для продовження тиску на РФ

Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк провів зустріч зі спеціальним представником Європейського Союзу з питань санкцій Девідом О'Салліваном.

Обговорили результати санкційного тиску на Росію. Зокрема, у першому кварталі 2026 року ВВП РФ знизився на 0,5%, що стало першим офіційно підтвердженим квартальним скороченням економіки агресора після періоду зростання, зумовленого переважно військовими видатками. Відбулося також падіння загального обсягу експорту товарів з РФ.

Детальна увага – пріоритетним напрямам для наступних санкційних кроків та 21-му пакету санкцій Євросоюзу проти РФ. Владислав Власюк наголосив, що важливо обмежувати можливості Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв і тиснути на компанії, що підтримують російський ВПК. Ішлося і про пошук рішень, які допоможуть протидіяти обходу санкцій.

Владислав Власюк і Девід О'Салліван говорили про санкційні кроки щодо осіб, які причетні до організації на тимчасово окупованих територіях України незаконних виборів до Держдуми РФ, що відбудуться у вересні.

«Кожен, хто допомагає у проведенні цих так званих виборів, обов'язково підпаде під дію санкцій», – наголосив радник – уповноважений Президента.

За дорученням Глави держави Владислав Власюк передав Девіду О'Саллівану орден «За заслуги» ІІІ ступеня.