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Якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво «петріотів», нашого виробництва вистачало б і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують – звернення Президента
Якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво «петріотів», нашого виробництва вистачало б і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують – звернення Президента

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В Анкарі Президент України й Прем’єр-міністерка Данії підписали Drone Deal

7 липня 2026 року - 20:39

В Анкарі Президент України й Прем’єр-міністерка Данії підписали Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої лідери підписали угоду у форматі Drone Deal.

Таким чином кількість Drone Deal, які уклала Україна, зросла до девʼяти: три з них – лише за сьогодні. Робота ще з близько 20 країнами – на різних стадіях переговорів.

Drone Deal поєднує безпекову допомогу, фінансування спільного виробництва, локалізацію, передачу технологій, кіберспівпрацю, захист критичної інфраструктури та інші стратегічні проєкти.

Україна ділиться досвідом, технологіями та виробничими спроможностями з тими, хто разом із нами будує нову архітектуру безпеки Європи. Drone Deal дає українській оборонній промисловості спільні виробництва та доступ до нових ринків через офіційні механізми держав-партнерів.

Президент подякував Данії за постійну оборонну та фінансову підтримку України й за внески до програми PURL. Водночас на тлі постійних російських атак наша країна потребує якомога швидшого постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Лідери обговорили можливості для зміцнення української ППО та прискорення роботи над створенням власної європейської антибалістики.

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Робочий візит Президента України та першої леді до Туреччини для участі в заходах саміту НАТО

7 липня 2026 року - 17:09
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