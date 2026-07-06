Прошу, щоб більша рішучість і більше рішень щодо ППО стали одним із ключових результатів цього саміту НАТО в Анкарі – Президент

Європі потрібні доступні антибалістичні системи масового виробництва, оскільки балістика залишається останньою великою перевагою Росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників Форуму оборонних індустрій в Анкарі.

Глава держави зазначив, що війна повністю змінилася: основними стали дрони й технологія ведення бою на відстані. Щомісяця Україна знищує близько 30 тисяч російських окупантів: лише у червні є відеопідтвердження ліквідації майже 28 тисяч загарбників.

Щодня знищують і велику кількість російської техніки, логістику та військові об’єкти, більшість – за допомогою дронів. Крім того, Україна проводить кампанію з гарантування безпеки в Чорному морі, використовуючи морські дрони.

«Це не просто ударні платформи, які застосовують для знищення російських військових кораблів у морі. Наші морські дрони вже перетворилися на багатоцільові платформи, здатні завдавати ударів із моря по різноманітних цілях на суходолі та в повітрі», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент окремо наголосив на далекобійних ударах та ударах середньої дальності на всю глибину тимчасово окупованих територій України.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна підвищила до понад 90% рівень перехоплення російських «шахедів».

«Це означає тисячі збитих російських ударних дронів щотижня. І, з усією повагою, жодна інша країна не має спроможності захищатися від ударних дронів у такому масштабі. Реалії цієї війни змусили нас її створити», – наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що Україна також зберігає високий рівень перехоплення крилатих ракет завдяки побудові ППО й підтримці партнерів, які продовжують надавати оборонну допомогу. За словами Глави держави, якщо українці вже мають такі можливості, то цілком логічно, щоб ці спроможності стали частиною колективної оборони Альянсу.

«Ми повністю зруйнували саму ідею про те, що Росія має стратегічний тил. Ви знаєте цю країну. Тривалий час Росія вважала, що має територіальну перевагу, якої немає ні в кого іншого, – глибокий тил, де можна безпечно тримати військове виробництво, військову техніку й усе, від чого залежить її війна, вважаючи, що туди ніхто не зможе дотягнутися. Ми дотягнулись», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що 6 липня українські дрони прорвали російську оборону й уразили НПЗ у Сибіру. У Росії не залишилося жодного великого НПЗ, який Україна не уразила. Він наголосив, що, на відміну від російського очільника, Україна веде цю війну не заради задоволення чи геополітики, а тому, що змушена захищатися.

«Ми підвищуємо ціну цієї війни для Росії і тим самим збільшуємо шанси на мир. Ми здатні робити це завдяки сотням тисяч українців, які працюють у нашому надзвичайно важливому оборонному секторі, і сотням компаній, що виробляють усі типи сучасної зброї, потрібної Україні. Сьогодні завдяки цьому Україна має найбільшу у світі та найрозвиненішу спроможність дронової війни. І ми пропонуємо цю спроможність нашим партнерам у межах ініціативи Drone Deal», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент подякував кожному лідеру, кожній країні та кожній компанії, які співпрацюють з Україною в оборонному секторі. Глава держави зазначив, що Європейський Союз, Туреччина, країни НАТО, Азербайджан, країни Затоки та інші вже є сильними партнерами України.

Водночас, за його словами, Європі необхідно побудувати сильний захист від російських балістичних ракет і мати власну спроможність виробляти антибалістику. Президент наголосив, що поточного виробництва Patriot недостатньо, щоб задовольнити попит на захист від балістичних ракет.

«Тим, хто захищає життя, потрібно більше систем Patriot. Ми також обговорювали з нашими американськими партнерами ліцензії на виробництво Patriot. Прошу вас підтримати наші зусилля, щоб це стало реальністю», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Європі потрібні доступні антибалістичні системи масового виробництва якнайшвидше. Він акцентував, що йдеться не про збільшення прибутків для урядів чи промисловості, а про забезпечення сильного захисту для сотень мільйонів європейців.

Глава держави висловив сподівання, що розвиток Антибалістичної коаліції дасть сильні результати. Володимир Зеленський додав, що, поки ця робота триває, Україні потрібно більше ракет для ППО.

«Прошу, щоб більша рішучість і більше рішень щодо протиповітряної оборони стали одним із ключових результатів цього саміту НАТО в Анкарі. Закликаю всіх вас і всіх наших партнерів у НАТО тісно співпрацювати з нами, з Україною, для розвитку сучасних оборонних спроможностей і захисту від усіх типів дронових загроз», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський подякував за позицію лідерів країн, які чітко заявили, що місце України – в НАТО, адже НАТО з Україною – це Альянс заради майбутнього. За словами Президента, НАТО має відповідати викликам сучасного світу – з Україною, із силою української оборонної промисловості і зі стійкістю та досвідом наших людей.

Форум оборонних індустрій – невід'ємна частина саміту НАТО. Він об’єднує високопосадовців Альянсу, країн-членів і партнерів, лідерів промисловості. Цього року форум зосереджений на прогресі країн-членів у досягненні пʼятивідсоткового плану інвестицій в оборону НАТО, а також на тому, як ці кошти використовуються для збільшення виробництва оборонної продукції, співпраці та спільних закупівель.