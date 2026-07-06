Аудіогід українською мовою запрацював у мавзолеї Ататюрка – Аниткабірі

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Туреччини відкрила українську версію аудіогіда в меморіальному комплексі Аниткабір – мавзолеї та музеї першого Президента Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка, засновника сучасної Турецької держави.

Аниткабір є національним символом Туреччини, місцем, де проводять офіційні церемонії. Його регулярно відвідують як громадяни, так і іноземні делегації.

«Тож дуже почесно й важливо, що сьогодні тут починає працювати український аудіогід. Українська спільнота Туреччини, що значно зросла через російське вторгнення, зможе почути історію Ататюрка та його країни рідною мовою. А українська зазвучить поряд з англійською, французькою, китайською, іспанською, бо вона має право бути доступною в провідних пам’ятках світу нарівні з іншими мовами», – сказала Олена Зеленська.

Вона подякувала команді музею та українському диппредставництву в Турецькій Республіці за роботу над проєктом.

Перша леді поклала квіти на могилу Мустафи Кемаля Ататюрка й нагадала ключовий принцип цього політика: «Мир вдома, мир у світі» (тур. Yurtta sulh, cihanda sulh).

«Він означає спокій, злагоду та відсутність сварок усередині країни, а також дружні відносини з усіма іншими державами. Ататюрк вважав, що треба поважати кордони та правила кожної держави. Щиро бажаю миру вдома для обох наших країн. І, звісно, миру у світі», – підсумувала дружина Президента.