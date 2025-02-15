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Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки

15 лютого 2025 року - 14:50

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04

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Президент обговорив із генеральним директором Rheinmetall розширення співпраці

15 лютого 2025 року - 19:31

Президент обговорив із генеральним директором Rheinmetall розширення співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером.

Глава держави подякував за віддану та щиру підтримку українців і окремо відзначив стратегічне партнерство між Україною та Rheinmetall. Ця компанія однією з перших почала співпрацю, локалізувавши виробництво в Україні.

Ключова тема зустрічі – розвиток спільних проєктів між українською та німецькою оборонною промисловістю. Президент зазначив, що важливо збільшувати інвестиції в Україну, адже це внесок у зміцнення європейської безпеки.

Володимир Зеленський та Армін Паппергер обговорили також розширення співпраці у сфері технічного обслуговування та ремонту. Особлива увага – можливості запуску спільного виробництва 155-мм боєприпасів, зокрема на території України.

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04
У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, 14 лютого 2025 року. Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, 15 лютого 2025 року.
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