Президент обговорив із генеральним директором Rheinmetall розширення співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером.

Глава держави подякував за віддану та щиру підтримку українців і окремо відзначив стратегічне партнерство між Україною та Rheinmetall. Ця компанія однією з перших почала співпрацю, локалізувавши виробництво в Україні.

Ключова тема зустрічі – розвиток спільних проєктів між українською та німецькою оборонною промисловістю. Президент зазначив, що важливо збільшувати інвестиції в Україну, адже це внесок у зміцнення європейської безпеки.

Володимир Зеленський та Армін Паппергер обговорили також розширення співпраці у сфері технічного обслуговування та ремонту. Особлива увага – можливості запуску спільного виробництва 155-мм боєприпасів, зокрема на території України.