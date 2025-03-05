Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО оборонну підтримку України

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував країнам – членам Альянсу за надання Україні військової допомоги.

Ключова тема обговорення – кроки для наближення справедливого й тривалого миру. Володимир Зеленський поінформував про координацію з партнерами та напрацювання плану, який міститиме спільне бачення щодо закінчення війни, посилення України та конкретних гарантій безпеки.

Також ішлося про оборонну підтримку нашої держави, зокрема зміцнення ППО та виконання домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті НАТО.