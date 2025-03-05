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Сьогодні наші команди – України та Америки – почали працювати над зустріччю – звернення Президента
Сьогодні наші команди – України та Америки – почали працювати над зустріччю – звернення Президента

5 березня 2025 року - 19:05

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Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО оборонну підтримку України

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Робочий візит Президента України до Королівства Бельгія
Робочий візит Президента України до Королівства Бельгія

6 березня 2025 року - 14:50

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Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО оборонну підтримку України

6 березня 2025 року - 22:29

Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО оборонну підтримку України

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував країнам – членам Альянсу за надання Україні військової допомоги.

Ключова тема обговорення – кроки для наближення справедливого й тривалого миру. Володимир Зеленський поінформував про координацію з партнерами та напрацювання плану, який міститиме спільне бачення щодо закінчення війни, посилення України та конкретних гарантій безпеки.

Також ішлося про оборонну підтримку нашої держави, зокрема зміцнення ППО та виконання домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті НАТО.

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Робочий візит Президента України до Королівства Бельгія

6 березня 2025 року - 14:50
У Брюсселі Президент України зустрівся з Президенткою Європейської комісії і Президентом Європейської ради та взяв участь у спеціальному засіданні Євроради, 6 березня 2025 року.
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