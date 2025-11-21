Президент:

Єдність потрібна нам як ніколи, аби в нашому домі був достойний мир – звернення Президента
Єдність потрібна нам як ніколи, аби в нашому домі був достойний мир – звернення Президента

21 листопада 2025 року - 16:57

Фундація Олени Зеленської провела навчання команд нового проєкту – молодіжних просторів «12–21»

21 листопада 2025 року - 20:48

Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Литви

21 листопада 2025 року - 20:11

Президент провів розмову з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн

21 листопада 2025 року - 19:48

Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО роботу над планом миру

21 листопада 2025 року - 19:21

Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

21 листопада 2025 року - 10:56

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Марк Рютте висловив співчуття у зв’язку з жахливим ударом Росії по Тернополю. Внаслідок атаки загинула 31 людина, серед них шестеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці цієї трагедії досі тривають.

Глава держави наголосив, що українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни, припинення вбивств і досягнення достойного миру.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною. Сторони готові працювати швидко й конструктивно, щоб план спрацював, і координують спільні наступні кроки.

Президент подякував Генеральному секретарю НАТО за підтримку.

