Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО роботу над планом миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Марк Рютте висловив співчуття у зв’язку з жахливим ударом Росії по Тернополю. Внаслідок атаки загинула 31 людина, серед них шестеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці цієї трагедії досі тривають.

Глава держави наголосив, що українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни, припинення вбивств і досягнення достойного миру.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною. Сторони готові працювати швидко й конструктивно, щоб план спрацював, і координують спільні наступні кроки.

Президент подякував Генеральному секретарю НАТО за підтримку.