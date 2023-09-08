Президент обговорив із Майклом Макфолом діяльність Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), Послом Майклом Макфолом, який разом із керівником Офісу Глави держави Андрієм Єрмаком очолює Міжнародну робочу групу щодо санкцій проти Росії.

У зустрічі також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, заступник міністра юстиції Ірина Мудра, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна, Владислав Власюк та Сергій Лещенко.

До зустрічі в режимі відеоконференції долучилися експерти Міжнародної робочої групи.

Глава держави подякував Майклу Макфолу та всій команді робочої групи, яка демонструє реальні напрацювання у сфері санкційної політики стосовно країни-агресора.

«Результатом є 15 важливих документів, які напрацювала Міжнародна робоча група. Хочу подякувати всім нашим партнерам, які використовують ці напрацювання, адже це дуже важливо. Під час зустрічей партнери в усьому світі кажуть, що вони роблять усе можливе щодо запровадження нових санкцій стосовно Росії, які ви запропонували», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість систематичної роботи з країнами-партнерами з метою втілення напрацювань Міжнародної робочої групи.

Глава держави наголосив на посиленні санкцій стосовно енергетичного сектору Росії, а також на неприпустимості постачання до країни-агресора компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів. Президент зазначив, що Росія спрямовує це озброєння, зокрема, проти об’єктів енергетичної інфраструктури України, тому це питання набуває особливого значення напередодні осінньо-зимового періоду. Крім того, важливо посилювати санкції стосовно фінансового та банківського секторів Росії.

Володимир Зеленський закликав Міжнародну робочу групу продовжувати свою діяльність, щоб спільно з іноземними партнерами посилювати санкційний тиск на Росію у різних сферах.

Зі свого боку Майкл Макфол відзначив важливість позбавлення російського режиму коштів, які витрачаються на ведення агресивної війни проти України. Зокрема, він акцентував на тому, що заблоковані активи Росії в жодному разі не можуть бути повернуті державі-агресору, а мають бути спрямовані на відновлення України. Посол наголосив, що кожна російська компанія й фізична особа, яка працює в країні-агресорі, має відчути на собі наслідки запроваджених санкцій.

«Ми маємо певні результати, яких нам вдалося досягти. Але ми маємо продовжувати свою роботу», – наголосив Майкл Макфол.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак акцентував, що Міжнародна робоча група стала генератором і ключовим майданчиком для підготовки санкцій проти Росії.

Він зазначив, що завдяки напрацюванням групи запроваджено ембарго на сиру нафту й нафтопродукти, механізм price cap на нафту, іммобілізовано понад 300 млрд дол. активів Центробанку Росії, а також запроваджено санкції проти російських пропагандистів і заборонено діяльність російськомовних ЗМІ в низці країн ЄС. За словами Андрія Єрмака, нині Міжнародна робоча група працює над такими важливими напрямами, як запровадження санкцій проти «Росатома», обмеження у сфері програмного забезпечення, запровадження подальших енергетичних санкцій, а також дієві обмеження для зупинення надходження в Росію мікроелектроніки.

«Таким чином, ми дуже швидко реагуємо на заклики наших військових щодо протидії нарощуванню російським ВПК випуску дронів і ракет. Загалом цей комплекс заходів спрямований на подальше обмеження країні-агресору доступу до технологій», – сказав керівник Офісу Президента.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що з початку повномасштабної агресії Росії РНБО запровадила санкції стосовно 7010 фізичних та 5028 юридичних осіб, серед яких – представники Росії та інших держав, які працюють із країною-агресором. Крім того, ухвалено зміни до санкційного законодавства, якими запроваджено електронні санкційні досьє.

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко наголосила на важливості посилення експортного контролю товарів, які постачаються до Росії, а також унеможливлення доступу країни-агресора до високотехнологічних компонентів.

Радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Владислав Власюк поінформували про те, як міжнародна санкційна група створила систему напрацювання, адвокації та імплементації міжнародних санкцій. Від початку задум полягав у тому, щоб додатково до аналітичної складової перетворити групу на своєрідне комплексне медіа, де кожен експерт – це ще й окремий канал кастомізованої комунікації. У результаті на додачу до аналітичних продуктів групи була створена екосистема для їх обговорення та популяризації на рівнях урядів, експертних спільнот, а також більш широких аудиторій різних країн. Це дало змогу покращити процес урахування пропозицій міжнародної групи Єрмака-Макфола урядами держав-партнерів.

Наприкінці зустрічі Глава держави вручив Майклу Макфолу орден «За заслуги» ІІІ ступеня, яким його нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.