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Президент обговорив із міністрами закордонних справ Литви та Польщі важливість прискорення вступу України до ЄС і НАТО

13 вересня 2024 року - 17:21

Президент обговорив із міністрами закордонних справ Литви та Польщі важливість прискорення вступу України до ЄС і НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністрами закордонних справ Литви та Польщі Габріелюсом Ландсбергісом і Радославом Сікорським.

Глава держави подякував партнерам за значну оборонну підтримку, зокрема за нещодавні рішення щодо нових пакетів допомоги.

«Дякуємо вашим країнам і народам за незмінну підтримку. Вдячні, що ви з нами від самого початку й до нашої спільної перемоги», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський поінформував про постійний ракетно-бомбовий терор з боку РФ і наголосив на необхідності застосування далекобійної зброї по військових цілях на території держави-агресорки.

Окрему увагу під час зустрічі приділили реалізації двосторонніх безпекових угод, імплементації пунктів Формули миру, підготовці до другого Саміту миру, а також переговорам між Україною та ЄС. Зокрема, обговорили важливість майбутнього головування Польщі у Раді Європейського Союзу для реалізації пріоритетів нашої держави на євроінтеграційному шляху.

Глава держави також відзначив підтримку України з боку Литви та Польщі на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

«Набуття членства в НАТО є нашою стратегічною метою. Це єдина найнадійніша на сьогодні гарантія безпеки для України та всієї Європи», – підсумував Володимир Зеленський.

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Участь Президента України у ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії

13 вересня 2024 року - 15:25
Президент України під час виступу на відкритті ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, 13 вересня 2024 року.
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