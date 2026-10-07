Президент обговорив із міністром оборони Естонії посилення української ППО та реалізацію Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Естонії Мартіном Херемом.

Глава держави наголосив, що Естонія активно допомагає посилювати протиповітряну оборону України, та подякував за кожен оборонний пакет і підтримку програми PURL, яка дає змогу отримувати перехоплювачі балістики.

Володимир Зеленський і Мартін Херем обговорили можливості нових внесків до програми PURL та пошук додаткового фінансування на закупівлю ППО.

Окрему увагу приділили реалізації Drone Deal, яка дасть змогу експортувати українську зброю до Естонії.

«Drone Deal відкрила можливості для експорту з нашої країни до вашої країни. Ми готові говорити про безпілотники, системи радіоелектронної боротьби та інші наші речі», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Естонія може отримати перевірену зброю, а Україна – додаткові кошти для захисту. Глава держави та міністр оборони Естонії домовилися, що команди двох країн оперативно попрацюють над наповненням такого експортного пакету.

Міністр оборони Естонії наголосив, що його країна продовжить надавати військову підтримку Україні.

«Цього року я відвідав чимало місць в Україні. Зазвичай наші громадяни бачать війну лише по телевізору. Але я на власні очі побачив вашу сміливість і те, як ви відстоюєте свої цінності», – зазначив Мартін Херем.

Глава держави та міністр оборони Естонії також обговорили євроінтеграцію України. Президент подякував Естонії за надійну підтримку нашого шляху до Євросоюзу.

Під час зустрічі йшлось і про безпекову ситуацію у регіоні та російські удари по цивільній інфраструктурі, які забрали життя наших людей.

Окремо Володимир Зеленський і Мартін Херем обговорили підготовку України до зимового періоду та співпрацю між військовими наших країн.