Президент обговорив із міністром закордонних справ Німеччини євроінтеграційну підтримку України та розвиток двосторонньої співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем.

Детально обговорили підтримку України на шляху до членства у Євросоюзі та відкриття всіх переговорних кластерів. Глава держави наголосив, що блокування євроінтеграційних прагнень України політично вмотивоване й несправедливе. За словами Президента, лідери Європейського Союзу мають продемонструвати принципову позицію, щоб подолати всі перешкоди до відкриття переговорних кластерів. Володимир Зеленський зазначив, що Україна має вступити до Євросоюзу, адже наша єдність посилить безпеку всієї Європи.

Президент поінформував про результати візиту до країн Близького Сходу та систему захисту життів, яку Україна запропонувала там. Глава держави наголосив, що Україна відкрита до такої співпраці і з країнами Європи, які нам допомагають.

Володимир Зеленський і Йоганн Вадефуль також обговорили актуальні загрози в контексті деструктивної діяльності Росії у Європі.