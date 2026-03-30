Це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, в регіон Затоки: домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю – звернення Президента
Це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, в регіон Затоки: домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю – звернення Президента

30 березня 2026 року - 20:03

Володимир Зеленський обговорив з Антоніо Таяні євроінтеграційну підтримку України та наслідки блокування Ормузької протоки

31 березня 2026 року - 20:10

Президент обговорив із міністром закордонних справ Німеччини євроінтеграційну підтримку України та розвиток двосторонньої співпраці

31 березня 2026 року - 19:55

Володимир Зеленський і Кая Каллас обговорили посилення санкцій проти Росії, фінансову допомогу Україні та підтримку на шляху до Євросоюзу

31 березня 2026 року - 19:01

Лише захистивши правду й відновивши справедливість, світ матиме шанс на мирне майбутнє – звернення Президента до учасників Бучанського саміту

31 березня 2026 року - 18:43

Участь Президента в заходах до четвертої річниці звільнення Бучі від російських окупантів
Участь Президента в заходах до четвертої річниці звільнення Бучі від російських окупантів

31 березня 2026 року - 14:25

31 березня 2026 року - 14:25

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем.

Детально обговорили підтримку України на шляху до членства у Євросоюзі та відкриття всіх переговорних кластерів. Глава держави наголосив, що блокування євроінтеграційних прагнень України політично вмотивоване й несправедливе. За словами Президента, лідери Європейського Союзу мають продемонструвати принципову позицію, щоб подолати всі перешкоди до відкриття переговорних кластерів. Володимир Зеленський зазначив, що Україна має вступити до Євросоюзу, адже наша єдність посилить безпеку всієї Європи.

Президент поінформував про результати візиту до країн Близького Сходу та систему захисту життів, яку Україна запропонувала там. Глава держави наголосив, що Україна відкрита до такої співпраці і з країнами Європи, які нам допомагають.

Володимир Зеленський і Йоганн Вадефуль також обговорили актуальні загрози в контексті деструктивної діяльності Росії у Європі.

