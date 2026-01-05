Президент:

Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись, уже це робимо – звернення Президента
5 січня 2026 року - 19:37

ностанні новини

Президенти України та Молдови обговорили спільний шлях до Євросоюзу й двосторонню співпрацю

7 січня 2026 року - 18:13

Президент обговорив із Нікосом Христодулідісом, Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн пріоритети головування Кіпру в Раді Євросоюзу

7 січня 2026 року - 17:54

Президент провів зустріч із предстоятелем Церкви Кіпру

7 січня 2026 року - 14:26

У Нікосії відбулася зустріч президентів України та Кіпру, під час якої йшлося про підтримку українців і посилення тиску проти Росії

7 січня 2026 року - 13:53

фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Кіпру
7 січня 2026 року - 11:31

Президент обговорив із Нікосом Христодулідісом, Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн пріоритети головування Кіпру в Раді Євросоюзу

7 січня 2026 року - 17:54

У Нікосії Президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Ключова тема обговорення – пріоритети головування Кіпру в Раді Європейського Союзу. Серед них – посилення оборонної допомоги та реальний прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

Глава держави окремо подякував європейським партнерам за участь у роботі для досягнення достойного миру. Володимир Зеленський наголосив, що Європа має відігравати важливу роль у всіх мирних зусиллях, і наші спільні інтереси мають бути захищені.

Особливу увагу приділили оборонній підтримці України з боку держав Євросоюзу, зокрема посиленню ППО, бойової авіації та виробництву дронів. Також обговорили співпрацю в межах інструменту SAFE.

Президент зазначив, що виділення Україні 90 млрд євро є безпрецедентним рішенням, яке матиме конкретний вплив на українську обороноздатність та безпеку Європи. Сторони обговорили й продовження роботи над репараційною позикою для відновлення фінансової стабільності України.

Робочий візит Президента України до Кіпру

7 січня 2026 року - 11:31
