Президент обговорив із Нікосом Христодулідісом, Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн пріоритети головування Кіпру в Раді Євросоюзу

У Нікосії Президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Ключова тема обговорення – пріоритети головування Кіпру в Раді Європейського Союзу. Серед них – посилення оборонної допомоги та реальний прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

Глава держави окремо подякував європейським партнерам за участь у роботі для досягнення достойного миру. Володимир Зеленський наголосив, що Європа має відігравати важливу роль у всіх мирних зусиллях, і наші спільні інтереси мають бути захищені.

Особливу увагу приділили оборонній підтримці України з боку держав Євросоюзу, зокрема посиленню ППО, бойової авіації та виробництву дронів. Також обговорили співпрацю в межах інструменту SAFE.

Президент зазначив, що виділення Україні 90 млрд євро є безпрецедентним рішенням, яке матиме конкретний вплив на українську обороноздатність та безпеку Європи. Сторони обговорили й продовження роботи над репараційною позикою для відновлення фінансової стабільності України.