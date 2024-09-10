Президент обговорив із Прем’єр-міністеркою Латвії посилення військово-технічної співпраці

У Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею.

Глава держави подякував Евіці Сіліні за її особисту участь у четвертому саміті міжнародної Кримської платформи та незмінну підтримку України з боку Латвії.

«Вдячні за всю вашу допомогу з початку повномасштабного вторгнення. Ми раді, що маємо таких хороших друзів не лише у військовій сфері. Відчуваємо вашу сильну адвокацію України в межах ЄС і НАТО», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили посилення співпраці у військово-технічній сфері та реалізацію двосторонньої безпекової угоди.

Президент розповів про підготовку до другого Саміту миру й наголосив на необхідності залучити до цього процесу якнайбільшу кількість країн Глобального Півдня.