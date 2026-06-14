Президент обговорив із Прем’єр-міністром Болгарії подальшу підтримку України

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим.

Лідери детально обговорили розвиток двосторонньої та регіональної співпраці. Йшлося про енергетичну безпеку, зокрема регіональну.

Говорили й про підготовку міжурядових українсько-болгарських консультацій і потенційні спільні проєкти. Президент запропонував Болгарії розпочати роботу над спеціальною угодою у форматі Drone Deal.

Володимир Зеленський і Румен Радев домовилися доручити командам опрацювати всі обговорені питання та підготувати низку двосторонніх документів.