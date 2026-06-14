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Важливо, що американське суспільство повністю підтримує наше українське прагнення до достойного миру – звернення Президента
Важливо, що американське суспільство повністю підтримує наше українське прагнення до достойного миру – звернення Президента

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Робочий візит Президента України до Бельгії
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Президент обговорив із Прем’єр-міністром Болгарії подальшу підтримку України

19 червня 2026 року - 01:04

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Болгарії подальшу підтримку України

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим.

Лідери детально обговорили розвиток двосторонньої та регіональної співпраці. Йшлося про енергетичну безпеку, зокрема регіональну.

Говорили й про підготовку міжурядових українсько-болгарських консультацій і потенційні спільні проєкти. Президент запропонував Болгарії розпочати роботу над спеціальною угодою у форматі Drone Deal. 

Володимир Зеленський і Румен Радев домовилися доручити командам опрацювати всі обговорені питання та підготувати низку двосторонніх документів.

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Робочий візит Президента України до Бельгії

18 червня 2026 року - 00:04
У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, 17 червня 2026 року.
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