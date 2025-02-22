Президент обговорив із Прем’єр-міністром Канади оборонну та фінансову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який учетверте відвідує нашу країну після початку повномасштабного російського вторгнення.

Глава держави подякував Канаді за незмінну підтримку України.

«Дякую тобі, Джастіне, особливо – за твоє лідерство. Ми дуже вдячні канадцям за підтримку. І ми вдячні за військову, гуманітарну підтримку. Ви справді багато зробили», – сказав Володимир Зеленський.

Головна тема зустрічі – надійні гарантії безпеки для України, включно з членством нашої держави в НАТО. Президент наголосив на дотриманні принципу «нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи». Європа має бути представлена за столом переговорів для досягнення справедливого та сталого миру.

Зокрема, під час зустрічі обговорили консолідацію міжнародних зусиль для підтримки України в межах канадського головування в «Групі семи».

Крім того, ішлося про оборонну співпрацю. Глава держави подякував Канаді за значний внесок у безпеку України та за фінансову допомогу. Володимир Зеленський також відзначив важливість підтримки закупівлі продукції українського ОПК.

Президент розповів про актуальні потреби України, зокрема в посиленні ППО.

Ішлося й про продовження санкційної політики проти держави-агресорки, зокрема про посилення обмежень щодо тіньового флоту та нафтового сектору.

Джастін Трюдо наголосив на важливості підтримки України та досягнення справедливого миру, а також подарував Володимиру Зеленському джерсі із символікою збірної команди Канади з хокею.