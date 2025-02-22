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Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи – звернення Президента
Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи – звернення Президента

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Президент обговорив із Прем’єр-міністром Канади оборонну та фінансову підтримку України

24 лютого 2025 року - 22:47

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Канади оборонну та фінансову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який учетверте відвідує нашу країну після початку повномасштабного російського вторгнення.

Глава держави подякував Канаді за незмінну підтримку України.

«Дякую тобі, Джастіне, особливо – за твоє лідерство. Ми дуже вдячні канадцям за підтримку. І ми вдячні за військову, гуманітарну підтримку. Ви справді багато зробили», – сказав Володимир Зеленський.

Головна тема зустрічі – надійні гарантії безпеки для України, включно з членством нашої держави в НАТО. Президент наголосив на дотриманні принципу «нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи». Європа має бути представлена за столом переговорів для досягнення справедливого та сталого миру.

Зокрема, під час зустрічі обговорили консолідацію міжнародних зусиль для підтримки України в межах канадського головування в «Групі семи».

Крім того, ішлося про оборонну співпрацю. Глава держави подякував Канаді за значний внесок у безпеку України та за фінансову допомогу. Володимир Зеленський також відзначив важливість підтримки закупівлі продукції українського ОПК.

Президент розповів про актуальні потреби України, зокрема в посиленні ППО.

Ішлося й про продовження санкційної політики проти держави-агресорки, зокрема про посилення обмежень щодо тіньового флоту та нафтового сектору.

Джастін Трюдо наголосив на важливості підтримки України та досягнення справедливого миру, а також подарував Володимиру Зеленському джерсі із символікою збірної команди Канади з хокею.

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Заходи, приурочені до третіх роковин повномасштабної російської агресії

24 лютого 2025 року - 12:03
У Києві під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося засідання «Підтримуй Україну» з нагоди 3-х роковин повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2025 року.
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