Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю – звернення Президента Володимира Зеленського
Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю – звернення Президента Володимира Зеленського

26 квітня 2023 року - 22:27

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент обговорив із радником Прем’єр-міністра Великої Британії посилення оборонної підтримки України

27 квітня 2023 року - 08:39

Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю – звернення Президента Володимира Зеленського

26 квітня 2023 року - 22:25

Олена Зеленська з Королем Чарльзом ІІІ і Королевою-консортом Камілою взяли участь у проголошенні побратимства між бібліотеками України та Великої Британії

26 квітня 2023 року - 20:07

Відбулася телефонна розмова Президента України з Головою КНР

26 квітня 2023 року - 18:33

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Житомирської області та зустріч із Прем’єр-міністром Естонії
Робоча поїздка Президента України до Житомирської області та зустріч із Прем’єр-міністром Естонії

24 квітня 2023 року - 16:21

Перейти до всіх галерей

Президент обговорив із радником Прем’єр-міністра Великої Британії посилення оборонної підтримки України

27 квітня 2023 року - 08:39

Президент обговорив із радником Прем’єр-міністра Великої Британії посилення оборонної підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

У зустрічі також взяли участь начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін і помічник голови британського уряду з військових питань Джеймі Норман.

Глава держави подякував Тімоті Барроу відзначив лідерську позицію Великої Британії щодо оборонної підтримки України.

«Хочу попросити вас продовжити переконувати партнерів у необхідності надання Україні всього потрібного озброєння й військової техніки», – сказав Володимир Зеленський.

Президент і радник Прем’єр-міністра Великої Британії обговорили питання подальшого надання оборонної допомоги нашій державі.

Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на важливості передачі Україні військових літаків західного зразка, а також різних видів озброєнь, необхідних для протистояння російському агресору. Він закликав Велику Британію взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України.

Сторони також обговорили підготовку до проведення Саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку. Глава держави зазначив, що Україна очікує від саміту конкретних рішень, які наблизять завершення війни й посилять безпеку Європи.

У цьому контексті Президент також поінформував радника Прем’єр-міністра Великої Британії про роботу над створенням дієвих гарантій безпеки для України, допоки наша держава перебуває на шляху до членства Альянсі.

Версія для друку