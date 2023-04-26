Президент обговорив із радником Прем’єр-міністра Великої Британії посилення оборонної підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

У зустрічі також взяли участь начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін і помічник голови британського уряду з військових питань Джеймі Норман.

Глава держави подякував Тімоті Барроу відзначив лідерську позицію Великої Британії щодо оборонної підтримки України.

«Хочу попросити вас продовжити переконувати партнерів у необхідності надання Україні всього потрібного озброєння й військової техніки», – сказав Володимир Зеленський.

Президент і радник Прем’єр-міністра Великої Британії обговорили питання подальшого надання оборонної допомоги нашій державі.

Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на важливості передачі Україні військових літаків західного зразка, а також різних видів озброєнь, необхідних для протистояння російському агресору. Він закликав Велику Британію взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України.

Сторони також обговорили підготовку до проведення Саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку. Глава держави зазначив, що Україна очікує від саміту конкретних рішень, які наблизять завершення війни й посилять безпеку Європи.

У цьому контексті Президент також поінформував радника Прем’єр-міністра Великої Британії про роботу над створенням дієвих гарантій безпеки для України, допоки наша держава перебуває на шляху до членства Альянсі.