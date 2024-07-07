Президент обговорив оборонну підтримку та двосторонню співпрацю з міністром оборони Великої Британії

В Одесі Президент Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. У зустрічі також взяв участь начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін.

Глава держави відзначив, що свій перший робочий візит на новій посаді Джон Гілі здійснив до України.

«Дякую за ваше рішення відвідати Одесу в День ВМС України. Вдячний за міцну підтримку нашої держави в часи цієї війни. Я провів першу телефонну розмову з новим Прем’єр-міністром Великої Британії та розраховую на нашу зустріч на полях саміту НАТО», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив оборонну співпрацю зі Сполученим Королівством, що дає нашим бійцям змогу захищати Україну й на морі, і на суші, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Під час зустрічі обговорили реалізацію безпекової угоди та підготовку до підписання нової – документа про співробітництво між двома країнами терміном дії на 100 років, а також двосторонню співпрацю та забезпечення нагальних потреб нашої країни в озброєнні та боєприпасах.

Окрему увагу приділили підготовці до ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні та саміту Європейської політичної спільноти.

Джон Гілі наголосив, що Сполучене Королівство продовжить підтримувати Україну.

«Ви маєте найміцнішого друга України в особі Великої Британії. У нас є можливості й надалі нарощувати підтримку України», – зазначив він.

Також Президент разом із міністром оборони Великої Британії заслухали доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи про оперативну ситуацію в Чорному морі.