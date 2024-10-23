Президент обговорив План перемоги з представниками українського громадянського суспільства

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками українського громадянського суспільства, обговорив із ними План перемоги та закликав працювати разом для реалізації його пунктів.

За словами Глави держави, громадянське суспільство може допомогти в об’єднанні і самих українців, і світової спільноти довкола підтримки України. Для нашої перемоги потрібна саме така єдність, як була в перші дні повномасштабного російського вторгнення.

«Сьогодні ми говоримо про перший етап – можливість відстояти Україну. Вибороти. Перемогти. Тому якщо ми про реальність і про результат, то хотів би, щоб наша зустріч стала початком нашого з вами об’єднаного руху від відчуття до реальних результатів», – сказав Президент.

З боку громадянського суспільства зустріч модерував виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко.

Нещодавно звільнений із російського полону співзасновник Центру прав людини Zmina, військовослужбовець ЗСУ Максим Буткевич подякував усім, завдяки кому зміг повернутися додому. Він зазначив, що його історія – доказ того, що обміни працюють, і це дуже важливо для всіх українців та українок, яких Росія незаконно утримує.

Максим Буткевич також наголосив, що партнери України мають зрозуміти: військовополонені, особливо засуджені за сфабрикованими справами, – це заручники, яких використовує держава-агресорка.

«Я дуже сподіваюся, що обміни продовжаться і колись стануть масовими. У цьому є і виклик, бо потрібно розбудовувати системи реабілітації та підтримки тих, хто повертається», – сказав він.

Максим Буткевич відзначив роботу реабілітаційного центру, у якому зараз перебуває, надзвичайно чуйне ставлення його працівників та групу реінтеграції ЗСУ.

Основний фокус розмови – внесок українського громадянського суспільства у перемогу України та його можливості заради промоції Плану перемоги.

Директорка Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук поділилася тим, як її організація адвокатує вступ України до ЄС і НАТО.

Представники Центру постійно шукають можливості, щоб переконувати партнерів у США та Європейському Союзі. Вони наголошують на тому, якими важливими є запрошення до Альянсу, розробка алгоритмів вступу, гарантування безпеки до набуття членства в НАТО.

«Європа має взяти більше лідерства, і ми це зараз намагаємося донести, щоб захистити навіть і вступ до ЄС. Бо НАТО – це й про захист нашого вступу до ЄС для тих країн, які готові нас бачити в ЄС, але не готові – в НАТО», – переконана вона.

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк наголосила, що партнери не мають використовувати питання корупції як зручне виправдання позиції не запрошувати Україну в НАТО.

«Скажіть прямо, що ви боїтеся Росії. У нас є проблеми з корупцією, але в нас є купа досягнень. Ми їдемо на Захід і розказуємо: подивіться, які ми реформи зробили. Закон про митницю й БЕБ ухвалили. Антикорупційні інституції працюють. Електронні декларації у вас такі є? Зовсім інакше все сприймається. Звичайно, є над чим працювати, над інституціями – їх треба будувати», — сказала вона.

Керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська представила результати дослідження щодо ефективності використання зброї. Вона переконана, що це буде корисним не лише для визначення пріоритетів роботи вітчизняного ОПК, а й сприятиме ефективнішим переговорам із партнерами щодо надання військової допомоги.

«Я абсолютно згодна, що нам треба переносити війну на територію Росії й потрібно максимально знищувати ресурс ворога там, де відроджується ця машина війни. Не коли воно вже летить нашим людям на голови, а коли це ще ресурс, а не спроможність», – додала Марія Берлінська.

Вона запропонувала розглянути можливість створення технологічної Ставки, адже війна стає дедалі технологічнішою.

Керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко розповів про вже напрацьований законопроєкт щодо територіального моря України в Азовському морі, Керченській протоці, північно-східній частині Чорного моря для встановлення морських кордонів України. За його словами, документ – приклад ефективної співпраці громадянського суспільства, Офісу Глави держави й Апарату РНБО.

«Ми пропонуємо, щоб Президент України вніс його як невідкладний від свого імені. У Москві буде істерія, а в нас – продовження нашого стилю атак на морі та ще більша правова основа для деокупації Криму, Маріуполя», – сказав він.

Голова правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ганна Гопко відзначила важливість обговорення Плану перемоги всередині країни.

«Ми завжди виступали за формування «національної збірної України». Це якраз і буде потужним діалогом, де є довіра. Що більше буде діалогу всередині країни, то більше ми будемо єдині й напрацьовуватимемо ті результати, які приведуть до перемоги», – наголосила Ганна Гопко.

Президент зазначив, що разом із командою опрацює всі пропозиції учасників зустрічі за різними напрямами, запропонував громадянському суспільству долучитися до розробки внутрішнього Плану та подякував за готовність працювати разом. Окремо він відзначив допомогу в розробці Морської стратегії та повідомив, що доручить опрацювати формат технологічної Ставки.

На зустрічі були присутні: керівники Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко, Інна Підлуська та Любов Цибульська, голова правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ганна Гопко, директорка Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, заступник директора благодійного фонду «Повернись живим» Олег Карпенко та член наглядової ради фонду Павло Клімкін, директорка благодійного фонду Dignitas Люба Шипович, керівниця проєкту Victory Drones фонду Dignitas Марія Берлінська, голова ГО «Принцип» Любов Галан, керівниця Української волонтерської служби Анна Бондаренко, виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк, співзасновниця Міжнародного центру української перемоги Олена Галушка, керівниця Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб, виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк, голова правління Центру прав людини Zmina Тетяна Печончик та його співзасновник Максим Буткевич, голова Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська, голова Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, програмний директор ГО «Детектор медіа» Вадим Міський, директор Інституту фронтиру Євген Глібовицький, співзасновник Громадянської платформи «Нова країна» Валерій Пекар, заступник гендиректора Українського інституту Алім Алієв, голова Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар, програмний директор Центру громадянських свобод Володимир Яворський.