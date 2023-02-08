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Президент обговорив з амбасадорами платформи United24 Еліною Світоліною та Мішелем Хазанавічусом напрям «Відбудова України»

9 лютого 2023 року - 10:40

Президент обговорив з амбасадорами платформи United24 Еліною Світоліною та Мішелем Хазанавічусом напрям «Відбудова України»

Французький кінорежисер Мішель Хазанавічус долучився до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24, заснованої Президентом Володимиром Зеленським. Разом з українською тенісисткою Еліною Світоліною кінорежисер опікуватиметься напрямом «Відбудова України».

Під час зустрічі в Офісі Президента у вівторок Володимир Зеленський привітав кінорежисера в команді United24 та подякував амбасадорам за допомогу українцям у важкі часи. 

«Дякую вам обом за проекти, які вже були реалізовані, та за готовність підтримувати напрям «Відбудова України». Я знаю, що ви вже багато зробили. Повернути українцям житло – важлива й дуже потрібна місія», – зазначив Глава держави.

Амбасадори розповіли Володимиру Зеленському про відвідання Бучі та Ірпеня на Київщині, які зазнали масштабних руйнувань унаслідок російської агресії. Еліна Світоліна та Мішель Хазанавічус поспілкувалися з мешканцями житлових будинків, над відновленням яких вони взяли патронат.

«Ми були сьогодні в Ірпені та Бучі. Ми пройшлися вулицями й побачили, що сталося з цими містами, з людьми, які живуть там. Емоційно це було дуже важко», – сказала Еліна Світоліна. 

Титулована тенісистка також поділилася враженнями після візиту до пологового будинку, у якому встановили генератор, придбаний у межах кампанії #LightUpUkraine.

Мішель Хазанавічус зазначив, що в Ірпені та Бучі він побачив реальну картину страшних подій, які тут відбулися. Але водночас надихнувся стійкістю українців.

«Я мав змогу подивитися їм у вічі – вони випромінюють міць і сміливість», – розповів кінорежисер.

Мішель Хазанавічус та Еліна Світоліна підтримуватимуть збір коштів на відновлення двох багатоквартирних будинків в Ірпені. Режисер зробив перший внесок на відбудову зруйнованої російськими окупантами багатоповерхівки на вулиці Давидчука, 42. Еліна Світоліна збиратиме кошти на відновлення житлового комплексу на вулиці Київській, 53.  

У грудні 2022 року Мішель Хазанавічус організував благодійний аукціон, лоти для якого надали відомі представники кіноіндустрії: Том Генкс, Катрін Денев, Ален Делон, Наталі Портман, а також один з учасників легендарного французького електронного дуету Daft Punk Тома Бангальтер. Частину зібраних коштів лауреат «Оскара» пожертвував через United24 на відновлення будинку. 

У межах першого проекту United24 «Відбудова України» відновлять 18 будинків у Київській області: в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, а також у селах Бузова та Мила Дмитрівської територіальної громади. Завдяки цьому додому зможуть повернутися понад 4 тис. українців.

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