Президент обговорив з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн подальші кроки на шляху до вступу України у Євросоюз

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн перед засіданням Європейської ради.

Глава держави подякував за підтримку й допомогу та наголосив, що важливо вже найближчим часом відкрити решту п’ять переговорних кластерів для вступу України до Євросоюзу. Сторони обмінялися думками про графік наступних кроків і скоординували позиції.

Президент зазначив, що наша країна розраховує найближчим часом одержати перший транш із пакета фінансової підтримки ЄС, щоб мати змогу посилити захист.

Лідери детально обговорили безпекову співпрацю та роботу із Євросоюзом над угодою у форматі Drone Deal. Глава держави наголосив, що угода може охоплювати закупівлю української оборонної продукції, протиповітряну оборону, можливості боротьби з дронами, безпілотні морські системи та інші пріоритетні сфери безпеки.

Говорили й про оборонну підтримку України та забезпечення актуальних потреб для зміцнення ППО й захисту людей від російської балістики.