Президент обговорив з директором-розпорядником МВФ підтримку економіки України під час війни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою напередодні її участі в зустрічі міністрів фінансів країн «Групи семи».

Глава держави висловив подяку МВФ за підтримку економіки України у складний час війни.

«Дякую, що ви маєте лідерство в питаннях допомоги та виходу із цієї ситуації», – сказав Володимир Зеленський.

Як зазначив Президент, щомісячний дефіцит державного бюджету України становить близько 5 млрд дол. США. Тож він закликав МВФ пришвидшити надання підтримки нашій державі.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості фінансової підтримки України з боку держав-партнерів, зокрема США, Канади, Японії та країн Європейського Союзу.

Він закликав МВФ активно долучатися до розробки програми післявоєнної відбудови України.

Глава держави зазначив, що наша країна налаштована продовжувати реалізацію важливих реформ.

«Там, де ми можемо показувати результати реформ, ми повинні не зупинятися та йти вперед. Через війну не все поки що можливо. Але ми готові показувати світу, що йдемо лише вперед», – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку директор-розпорядник МВФ зазначила, що повідомить «Групу семи» про необхідність пришвидшити надання фінансової підтримки.