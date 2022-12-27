Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння національних цілей – звернення Президента України
Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння національних цілей – звернення Президента України

27 грудня 2022 року - 22:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент обговорив з генеральним директором BlackRock координацію зусиль щодо відбудови України

28 грудня 2022 року - 10:54

Під час війни впровадження безбар’єрності набуло ще більшого значення – Олена Зеленська

28 грудня 2022 року - 09:56

Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння національних цілей – звернення Президента України

27 грудня 2022 року - 22:21

Олена Зеленська розповіла, як завдяки реформі шкільного харчування школярів забезпечують якісною їжею попри війну

27 грудня 2022 року - 15:11

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у врученні державних нагород з нагоди Дня енергетика
Участь Президента України у врученні державних нагород з нагоди Дня енергетика

23 грудня 2022 року - 17:33

Перейти до всіх галерей

Президент обговорив з генеральним директором BlackRock координацію зусиль щодо відбудови України

28 грудня 2022 року - 10:54

Президент обговорив з генеральним директором BlackRock координацію зусиль щодо відбудови України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з генеральним директором найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком.

Під управлінням компанії BlackRock перебувають активи на суму близько 8 трильйонів доларів.

Згідно з попередніми домовленостями Глави держави та Ларрі Фінка, команда компанії BlackRock упродовж кількох місяців працює над проектом зі структурування фондів відбудови України.

Володимир Зеленський і гендиректор BlackRock домовилися найближчим часом зосередитися на координації зусиль усіх потенційних інвесторів та учасників відбудови нашої країни з метою досягнення єдності позицій та залучення інвестицій у ключові сектори економіки.

Під час розмови було наголошено, що топ-менеджери BlackRock планують здійснити особистий візит в Україну найближчим часом.

Президент подякував Ларрі Фінку за роботу професійної команди, яку компанія BlackRock сформувала для структурування проектів відбудови.

Версія для друку