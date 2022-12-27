Президент обговорив з генеральним директором BlackRock координацію зусиль щодо відбудови України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з генеральним директором найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком.

Під управлінням компанії BlackRock перебувають активи на суму близько 8 трильйонів доларів.

Згідно з попередніми домовленостями Глави держави та Ларрі Фінка, команда компанії BlackRock упродовж кількох місяців працює над проектом зі структурування фондів відбудови України.

Володимир Зеленський і гендиректор BlackRock домовилися найближчим часом зосередитися на координації зусиль усіх потенційних інвесторів та учасників відбудови нашої країни з метою досягнення єдності позицій та залучення інвестицій у ключові сектори економіки.

Під час розмови було наголошено, що топ-менеджери BlackRock планують здійснити особистий візит в Україну найближчим часом.

Президент подякував Ларрі Фінку за роботу професійної команди, яку компанія BlackRock сформувала для структурування проектів відбудови.