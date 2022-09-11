Президент обговорив з генеральним директором Міжнародної організації з міграції підтримку українців, які страждають унаслідок війни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором Міжнародної організації з міграції (МОМ) Антоніо Віторіно.

Глава держави подякував співрозмовнику за візит до України та відвідання звільнених територій Київщини. Він закликав очільника МОМ максимально донести до світу правду, яку він побачив.

«Дуже важливо, що керівник Міжнародної організації з міграції на власні очі побачив наслідки війни Росії проти України», – сказав Президент.

«Ви детально розумієте всі ці проблеми, спричинені війною. Знаємо й цінуємо те, що Міжнародна організація з міграції підтримує українців не словами, а конкретними кроками. Насамперед вимушено переміщених осіб як усередині України, так і за її межами», – додав Володимир Зеленський.

Президент зробив акцент на катастрофічних гуманітарних наслідках повномасштабного російського вторгнення, яке спричинило найбільшу кризу вимушеного переселення у світі. Він висловив подяку очільнику МОМ за практичну допомогу від Організації Об’єднаних Націй понад мільйону українців – як вимушеним переселенцям за межами нашої держави, так і внутрішньо переміщеним особам.

Окремою темою переговорів стала влаштована окупантами незаконна масова депортація українців до Росії, зокрема жінок, дітей та наших захисників, і система фільтраційних таборів. Володимир Зеленський наголосив, що це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і воєнним злочином, та закликав Антоніо Віторіно максимально тиснути на Росію задля того, щоб покласти край цьому ганебному явищу.

«Ми виступаємо за те, щоб Міжнародна організація з міграції мала більше доступу до депортованих українців, особливо до тих територій, де є так звані фільтраційні табори», – зазначив він.

Було предметно обговорено конкретні напрямки подальшої співпраці України з МОМ, зокрема комплексне довгострокове розв’язання найнагальніших проблем вимушених переселенців (житло, гарантії соціального захисту). Президент поінформував Антоніо Віторіно про виклики, які очікуються у зв’язку з наближенням опалювального сезону, передусім через те, що Росія почала завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Глава держави наголосив на важливості повної реалізації мандата МОМ на звільнених від окупантів територіях України.

Президент також зробив акцент на необхідності підтримки в цей період українців, які повертаються додому або переміщуються в безпечніші регіони країни, особливо в питанні забезпечення житлом. У цьому зв’язку він зазначив, що корисною була б допомога у вигляді відповідних мікрокредитів.