Президент обговорив з підприємцями проблеми бізнесу на Буковині

В межах робочої поїздки до Чернівецької області Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками місцевого бізнесу нагальні проблеми, що існують в їхніх галузях.

Представники легкої промисловості розповіли Главі держави, що після початку епідемії коронавірусу перепрофілювали свої виробництва з пошиття весільних суконь і текстилю на виготовлення захисних масок та інших засобів індивідуального захисту. Але оскільки держава не викуповує весь обсяг їхньої продукції, актуальним стало питання знову дозволити продаж цих виробів за кордон.

«Напевне, ви розумієте, чому ми так зробили (запровадили заборону на експорт медичних масок. – Ред.) – нам потрібно було наповнення лікарень та аптек. Щодо лікарень, які приймають хворих на COVID-19, – у нас все нормально з наповненням, щодо аптек, мені здається, теж уже непогано. Ми подивимося на цю ситуацію, побачимо всі запаси. Може, й настав час (зняти заборону на експорт медичних масок. – Ред.)», – сказав Глава держави.

Водночас він зазначив, що Україна має бути впевнена у запасах засобів індивідуального захисту на випадок початку другої хвилі захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що невдовзі медичні заклади нададуть плани щодо закупівель засобів індивідуального захисту.

«Як тільки вони нададуть, ми разом з Мінекономіки оцінюємо власне виробництво, і, можливо, найближчим часом дозволимо квотний принцип експорту масок», – зазначив Віктор Ляшко.

Президент уточнив, що до кінця тижня стане зрозуміло, чи є ризики щодо скасування заборони на експорт цієї продукції.

«Ви праві: якщо держава не робить вам замовлення, то має відкривати для вас можливість», – зауважив Володимир Зеленський.

Також під час зустрічі наголошувалося на необхідності залучення бізнесу до розвитку медичного туризму в Чернівецькій області. Зокрема, це допоможе зупинити відплив кадрів медичної галузі за кордон. Підприємці наголосили, що до них приїжджає чимало людей з України та з інших країн по медичні послуги, які цінуються за високу якість і порівняно невелику ціну.

Представники медичної галузі закликали Президента спростити процедури податкової звітності за надання медичних послуг і запровадити механізми пільгового кредитування на купівлю медичного обладнання.

Крім того, бізнесмени звернули увагу Володимира Зеленського на потребу покращення експортних можливостей та попросили будувати дороги.

«Дороги ми збудуємо», – запевнив Глава держави.