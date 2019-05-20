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Президент обговорив з представниками НАН перспективи розвитку науки в Україні

26 червня 2019 року - 19:12

Президент обговорив з представниками НАН перспективи розвитку науки в Україні

Президент України Володимир Зеленський 26 червня обговорив з керівництвом Національної академії наук перспективи розвитку установи та допомогу, яку може надати науковцям держава. На зустрічі були присутні президент НАН України Борис Патон, перші віце-президенти Академії Володимир Горбулін та Антон Наумовець і головний учений секретар НАН України Вячеслав Богданов.

«У нас непроста ситуація і багато пріоритетів, але я не хочу бути Президентом, який каже, що поки війна не закінчиться, ми нічим не займатимемося. Проблеми треба вирішувати паралельно, інакше Україна не розвиватиметься», – підкреслив Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі також обговорили рівень вітчизняної науки, відплив молодих науковців за кордон та можливості зацікавити їх працювати на батьківщині.

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