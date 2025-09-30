Президент обговорив з Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Коштою та Метте Фредеріксен євроінтеграційну та оборонну підтримку України

На полях саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Особливу увагу приділили підтримці України на шляху до членства в Євросоюзі. Україна розраховує на відкриття одночасно з Молдовою першого кластера, який має сприяти реалізації реформ у ключових сферах, як-от верховенство права та боротьба з корупцією.

Також ішлося про ініціативу Євросоюзу щодо створення «Стіни дронів». Україна готова приєднатися до неї та поділитися досвідом боротьби з російськими безпілотниками.

Сторони також обговорили використання заморожених активів РФ та нові фінансові інструменти для підтримки України.

Окремо йшлося про посилення санкційної політики проти Росії. Наша країна очікує ухвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу, який охоплюватиме нові обмеження проти фінансового сектору, ВПК, тіньового флоту, пропагандистів, компаній, які намагаються обходити санкції, а також осіб, винних у злочинах проти українських дітей.