Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента
Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента

30 вересня 2025 року - 21:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент обговорив з Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Коштою та Метте Фредеріксен євроінтеграційну та оборонну підтримку України

2 жовтня 2025 року - 16:21

Володимир Зеленський зустрівся з Фрідріхом Мерцом

2 жовтня 2025 року - 14:17

Президент: Україна готова поділитися з партнерами своїм досвідом у виявленні та збитті ударних дронів, це перший крок на шляху до створення ефективної «Стіни дронів» для захисту всієї Європи

2 жовтня 2025 року - 14:01

Звернення Президента України до учасників сьомого саміту Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 13:15

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти
Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20

Перейти до всіх галерей

Президент обговорив з Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Коштою та Метте Фредеріксен євроінтеграційну та оборонну підтримку України

2 жовтня 2025 року - 16:21

Президент обговорив з Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Коштою та Метте Фредеріксен євроінтеграційну та оборонну підтримку України

На полях саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Особливу увагу приділили підтримці України на шляху до членства в Євросоюзі. Україна розраховує на відкриття одночасно з Молдовою першого кластера, який має сприяти реалізації реформ у ключових сферах, як-от верховенство права та боротьба з корупцією.

Також ішлося про ініціативу Євросоюзу щодо створення «Стіни дронів». Україна готова приєднатися до неї та поділитися досвідом боротьби з російськими безпілотниками.

Сторони також обговорили використання заморожених активів РФ та нові фінансові інструменти для підтримки України.

Окремо йшлося про посилення санкційної політики проти Росії. Наша країна очікує ухвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу, який охоплюватиме нові обмеження проти фінансового сектору, ВПК, тіньового флоту, пропагандистів, компаній, які намагаються обходити санкції, а також осіб, винних у злочинах проти українських дітей.

Версія для друку