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Президент очікує від Кабінету Міністрів прогнозів і рішень щодо підвищеної кількості лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19

13 червня 2020 року - 15:21

Президент України Володимир Зеленський тримає ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції на контролі. У суботу, 13 червня, він зібрав Кабінет Міністрів і правоохоронні відомства на селекторну нараду, щоб володіти найсвіжішою інформацією щодо поширення недуги та засобів запобігання цьому під час адаптивного карантину. Глава держави висловив стурбованість кількістю тих, хто захворів.

«Уже третю добу в нас значно вища кількість лабораторно підтверджених випадків зараження. Я просив визначити причину й очікую від вас прогнозів та рішень», – сказав Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що занепокоєння викликає підвищена кількість госпіталізованих з ознаками коронавірусної інфекції, число пневмоній та збільшення виявлених випадків зараження.

«Причини для паніки немає, але є «дзвіночки», які вимагають реакції», – підтримав Максима Степанова Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і запропонував визначитися з моделлю посилення контролю заходів адаптивного карантину.

«Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт – місця, де можуть бути скупчення людей. Відповідальність за ці скупчення – на закладах та платформах, які мають забезпечити безпеку, прописану Кабінетом Міністрів», – зазначив Володимир Зеленський. 

Денис Шмигаль зауважив, що міжнародний досвід демонструє дієвість адміністративної відповідальності.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко доповів, що за час карантину було складено понад 12,5 тис. адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки, суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 млн грн.

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