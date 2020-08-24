Президент очікує від уряду оперативних пропозицій щодо допомоги фермерам та аграріям, потерпілим від посухи

Президент України Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради привітав Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака з одужанням від COVID-19.

Руслан Хомчак зазначив, що ситуація з коронавірусом у зоні проведення Операції об’єднаних сил стабільно контрольована. Водночас він повідомив статистику, що 11 осіб із зони проведення ООС – активні хворі на COVID-19 – проходять лікування вдома, а 43 особи перебувають на самоізоляції. Серед них – представники ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби.

«Вітаю вас з подоланням цієї хвороби. Бажаю вам і надалі міцного здоров’я та імунітету», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент поцікавився впливом початку навчального процесу на поширення коронавірусної інфекції, оскільки сьогодні минає два тижні, упродовж яких уряд мав відстежувати цю ситуацію.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 501 клас перебуває на самоізоляції, а 37 закладів середньої освіти – на дистанційному навчанні. За минулу добу захворіло 40 учнів і 32 вчителі, а з початку нового навчального року лабораторно підтверджено 273 випадки коронавірусної хвороби серед учнів і 296 – серед учителів.

«Ми вже говорили з вами про те, що в деяких школах бракує масок, – звернувся Глава держави до очільника уряду. – Ви сказали, що гроші у регіонах є, але для їхнього використання Кабінет Міністрів має запропонувати законодавчі зміни. Знаю, що на місцях є понад три мільярди гривень, які можна витратити. Чи ви зробили все необхідне, щоб забезпечити наші школи засобами індивідуального захисту? Це надзвичайно важливо сьогодні».

У відповідь Прем’єр-міністр відзвітував, що уряд уже запропонував парламенту проголосувати законопроект № 3991, який вносить зміни до бюджету, і, серед іншого, дає змогу використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що минулого тижня було збільшено кількість тестів на 7,5 тис. Таким чином, кількість тестувань досягла 154 тис. Однак кількість госпіталізованих зросла несуттєво – лише на 100 осіб. Він також повідомив, що група вчених об’їздила регіони та провела аналіз щодо дотримання алгоритмів дій при виявленні коронавірусної інфекції. Ці дані будуть використані для гнучкості карантинних заходів.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що за останній тиждень було складено 1436 протоколів за порушення карантинних заходів. Для цього в Україні діють 200 рейдових груп.

Представники правоохоронних органів поінформували Президента, що на святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм. За цим фактом порушено кримінальне провадження на Одещині та відбувається розслідування. Також правоохоронці повідомили, що організатори свят мають понести адмінпокарання у розмірі 170 тис. грн, а у разі, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв’язок між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірусу інфекцією чи смертністю від цієї недуги, – буде відкрито кримінальне провадження.

Також Володимир Зеленський запитав міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка про допомогу фермерам та аграріям, які постраждали цьогоріч через велику посуху.

Урядовець повідомив, що аграрії та фермери подали заявки на кредити на загальну суму 360 млн грн. 80% цих заявок було схвалено. Водночас у бюджеті на наступний рік заплановано виділити фінансування на впровадження системи страхування та розширення програм зрошення на півдні України. Також він нагадав, що був проголосований законопроект про портфельні гарантії № 3659-д, яким передбачено запровадження механізму портфельних держгарантій у максимальному обсязі до 5 млрд грн на наступний рік.

Президент наголосив, що очікує від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропозицій щодо допомоги потерпілим від посухи фермерам та аграріям уже зараз, а не лише на майбутнє.