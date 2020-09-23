Президент оглянув КПВВ «Майорське»

У межах робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське».

Глава держави оглянув облаштування КПВВ та порядок здійснення контрольних процедур на ньому.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко доповів Володимиру Зеленському, що на пункті облаштовано чотири павільйони паспортного контролю на кожному з напрямків руху. Також функціонують два павільйони для проходження паспортного контролю особами, які перетинають лінію розмежування в пішому порядку.

Президент оглянув робочі місця працівників пункту. На КПВВ обладнано 35 робочих місць для перевірки паспортних документів, що дає змогу уникати черг навіть у разі збільшення пасажиропотоку.

Володимир Зеленський ознайомився з порядком пропуску транспортних засобів на КПВВ.

Сергій Дейнеко зазначив, що основні загрози, які існують на цьому пункті пропуску, – це спроби перевезення валюти, лікарських і наркотичних засобів, зброї й вибухових речовин.

Голова Держприкордонслужби зауважив, що з 22 березня 2020 року, після запровадження карантинних заходів, КПВВ тимчасово не працює.

«Пікове навантаження зафіксовано з початку березня до запровадження карантину. Було до 14 тисяч 600 громадян на день», – сказав Сергій Дейнеко.

Президент поцікавився, чи надходили звернення від громадян з проханням відновити роботу КПВВ. Голова Держприкордонслужби зазначив, що таких звернень не надходило, проте «Майорське» готове до відновлення роботи за необхідності.

«Фактично ми готові проводити всі контрольні операції. Відстань від КПВВ до лінії розмежування становить 800 метрів», – зазначив Сергій Дейнеко.

Також Володимир Зеленський відвідав позиції Збройних сил України на лінії фронту, де поспілкувався з бійцями. Президент вручив військовим державні нагороди.