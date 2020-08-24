Президент оглянув об’єкти «Великого будівництва» на Харківщині

Під час робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський оглянув об’єкти інфраструктури, реконструйовані та споруджені в межах Національної програми «Велике будівництво».

Глава держави відвідав оновлений дошкільний навчальний заклад у місті Південному. Він оглянув харчоблок, дитячий майданчик і корпус, у якому розміщені групи ясел-садка.

Міський голова Південного Олександр Брюханов повідомив, що реконструкція закладу передбачає збільшення кількості груп із шести до 12 та наявних місць із 75 до 205. Також завдяки реконструкції буде створено 29 додаткових робочих місць.

Президент поцікавився, чи створено всю необхідну інфраструктуру для освіти та дозвілля дітей, чи зможе малеча із сусідніх населених пунктів ходити до нового дитсадка.

Олександр Брюханов запевнив, що вже є необхідні школи, щоб вмістити всіх учнів, додатково ж будуватимуть ще один дитсадок.

Також Володимир Зеленський оглянув новозбудовану початкову школу «Надія» та дитячий садок у селищі міського типу Пісочин.

Глава держави відвідав дитячу їдальню. Володимир Зеленський ознайомився з меню, яке пропонують дітям, і висловив задоволення тим, що столи в їдальні розташовані з дотриманням необхідної дистанції.

Президент завітав до класів, де тривали заняття, й поспілкувався з учнями. Володимир Зеленський побажав дітям здоров’я та успіхів у навчанні.

Крім того, Главі держави показали репетицію вистави, яку школярі готують до Дня вчителя.

Володимир Зеленський ознайомився з мультимедійною бібліотекою та відвідав комп’ютерний клас.

«Ми побачили дитячі садочки, школу з сучасною технікою – інтерактивні дошки, прекрасні музичні та спортивні зали», – сказав Президент під час спілкування зі ЗМІ.

Завдяки побудові закладу буде створено 95 додаткових місць у дитячому садочку та 240 місць для учнів школи. Понад 30 років у мікрорайоні «Надія» не було ані школи, ані дитсадка, тому близько 200 дітей шкільного віку та 100 дошкільнят були змушені відвідувати школи та садочки в Харкові. Відтепер діти зможуть отримувати дошкільну та початкову освіту поруч зі своїми домівками.