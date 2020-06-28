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Президент оглянув оновлену Бориспільську лікарню, яку за його дорученням почали ремонтувати рік тому

13 серпня 2020 року - 13:27

Президент оглянув оновлену Бориспільську лікарню, яку за його дорученням почали ремонтувати рік тому

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування в Київській області та ознайомився з результатами ремонтних робіт, які тривали з минулого року за дорученням Глави держави.

Президент перевірив стан частини приміщень лікарні після завершення капітального ремонту та оглянув нове приймальне відділення з оглядовою кімнатою, палатою добового перебування та протишоковою палатою.

Крім того, Володимир Зеленський оглянув інсультний блок та санітарне приміщення блоку неврологічного відділення, а також палату денного перебування дитячого відділення.

Глава держави особисто перевірив, як діє система електронної черги у новому приміщенні реєстратури.

У медичному закладі проведено капремонт інфекційного, приймального, поліклінічного відділень та оновлення фасадів з утепленням. Облаштовано дитячий та дорослий блоки інтенсивної терапії для невідкладної допомоги. Також був обладнаний ендоскопічний кабінет, процедурна, спеціальне приміщення для магніторезонансної томографії (МРТ). Вперше в будівлі встановили автоматичну пожежну сигналізацію та систему оповіщення про пожежу.

«Повністю зроблено Emergency – це відділення екстреної медичної допомоги. У нас є доросле відділення й дитяче відділення, яке ми трохи зробили із запасом. Тому що поряд є аеропорт «Бориспіль», є міжнародна траса. Ми повинні бути готові до надзвичайних ситуацій і при необхідності розгорнути додаткові площі та ліжка», – зазначив головний лікар Бориспільської центральної районної лікарні Олександр Щур.

Він також розповів, що медпрацівники, 70% яких мають першу та вищу кваліфікаційні категорії, постійно працюють над підвищенням рівня надання меддопомоги.

Президенту повідомили, що наразі в лікарні завершені всі основні заплановані ремонтні роботи. Залишається реконструювати лише пологове відділення. Це відбудеться до кінця року.

«З самого початку своєї каденції одну з найперших лікарень я відвідав у Борисполі. Ми бачили, які умови були раніше, і в якому стані була ця лікарня. Зараз ми бачимо зовсім іншу, сучасну лікарню», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що багато деталей потребують доопрацювання для подальшого покращення умов перебування пацієнтів. Також необхідно доставити до медзакладу всю необхідну сучасну техніку.

«З-за кордону отримаємо всю цю техніку. І я впевнений, що в наc буде прекрасна лікарня в Борисполі», – наголосив він.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначив, що оновлення Бориспільської лікарні – це ще один доказ позитивних змін у підході держави до оновлення медичної інфраструктури.

«Сьогодні ми пересвідчилися, що будь-які труднощі та обмеження відходять на другий план, коли мова йде про життя та здоров’я наших громадян», – наголосив Олексій Чернишов.

Він також додав, що в планах – будівництво та реконструкція 210 приймальних відділень у різних областях.

Нагадаємо, в липні 2019 року Глава держави оглянув Бориспільську лікарню через наявність у її роботі та санітарному стані низки порушень. Багато приміщень потребували ремонту, а в найгіршому стані було терапевтичне відділення та харчовий блок. Крім того, у відділеннях бракувало місць.

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Відвідання Президентом Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування

13 серпня 2020 року - 13:21
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