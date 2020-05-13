Президент оглянув проекти «Великого будівництва» на Хмельниччині

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом капітального ремонту автомобільної дороги М12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, що здійснюється в межах програми «Велике будівництво».

Загалом протяжність автошляху в області становить 140,7 км. З них цьогоріч заплановано оновити 56 км за кошти держбюджету та ще 41 км – у межах проекту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

«Дорога М12 – це частина міжнародного коридору GО Highway, який іде до Одеси. Але якщо говорити про Хмельницьку область, то в цьому році ми зробимо всі необхідні 100 км. Зокрема, робимо окружну», – доповів Президенту голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

Також очільник Укравтодору повідомив, що цьогоріч планується повністю завершити ремонт дороги від Хмельницького до Кам’янця-Подільського.

Наразі всі роботи йдуть згідно з планом. Капітальний ремонт паралельно ведуть чотири підрядники на восьми ділянках. Водночас поточний середній ремонт триває на п'яти ділянках, по всій протяжності яких уже влаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття.

Володимиру Зеленському розповіли, що у 2020 році в Хмельницькій області було заплановано оновити 208,8 км доріг державного значення та 137 км – місцевого значення. На це передбачено 6,1 млрд грн. Однак Президент попросив зробити додаткові ділянки, відтак протяжність відремонтованих доріг державного значення має сягнути 230 км.

Володимир Зеленський зауважив, що на місцевому рівні мають бути насамперед відновлені та побудовані дороги, які ведуть до лікарень, опорних шкіл та дитсадків.

«Вчора ми були в селі, де будується садок. Запланована дорога до нього? Ми приїхали до людей, ми їм пообіцяли. Навіщо будувати їм садочок, якщо туди немає дороги?» – запитав Президент.

У відповідь голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет зазначив, що в цьому році вже запланований ремонт доріг до низки соціальних об’єктів, а 2021 року буде проект і до згаданого садочка.

Глава держави також ознайомився з планами реконструкції аеропорту «Хмельницький». Летовище не працює 20 років і перебуває в незадовільному стані. Планується, що аеропорт використовуватимуть як вантажний хаб. Для реконструкції злітно-посадкової смуги необхідно 1,5 млрд грн.

Президент запропонував обговорити питання реконструкції аеропорту з логістичними компаніями, які зацікавлені в авіаперевезеннях.

«Може бути міжнародний вантажний коридор», – сказав Глава держави.

Крім того, Президент підтримав ухвалення змін до законодавства, які допоможуть залучити додаткове фінансування для будівництва доріг в Україні.