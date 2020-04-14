Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ситуація в Зоні відчуження, святкування Великодня та боротьба з коронавірусом: звернення Президента України до громадян
Ситуація в Зоні відчуження, святкування Великодня та боротьба з коронавірусом: звернення Президента України до громадян

14 квітня 2020 року - 20:45

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна повертатиме полонених, поки не визволить усіх своїх громадян – Володимир Зеленський

16 квітня 2020 року - 14:53

Володимир Зеленський відвідав військові навчання у Закарпатській області

16 квітня 2020 року - 14:46

Президент оглянув сучасне військове містечко на Закарпатті, будівництво якого завершать у травні

16 квітня 2020 року - 14:05

Керівник Офісу Президента: Україна повертає всіх своїх громадян без винятку – так вчиняють сильні країни

16 квітня 2020 року - 13:38

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Закарпатської області
Робоча поїздка Президента України до Закарпатської області

16 квітня 2020 року - 14:45

Перейти до всіх галерей

Президент оглянув сучасне військове містечко на Закарпатті, будівництво якого завершать у травні

16 квітня 2020 року - 14:05

Президент оглянув сучасне військове містечко на Закарпатті, будівництво якого завершать у травні

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Закарпатської області ознайомився зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Глава держави оглянув новозбудовану казарму, зокрема кімнати та кухню. У казармі проживатимуть 125 військовослужбовців у 41 квартирі.

«Це дуже хороші, сучасні умови. Думаю, це ті кімнати, у яких наші військові почуватимуться комфортно», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також ознайомився з перебігом робіт з ремонту їдальні. Її основна зала розрахована на 344 відвідувачі, а зала для офіцерів – на 40 осіб.

Реконструкцію будівлі виконано на 95%, завершуються роботи з встановлення вентиляційної системи.

Главі держави продемонстрували новітнє кухонне обладнання. Устаткування введуть в експлуатацію наступного тижня.

В цілому військове містечко буде готовим вже у травні, повідомили Президенту.

ф

Робоча поїздка Президента України до Закарпатської області

16 квітня 2020 року - 14:45
Версія для друку