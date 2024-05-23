Президент оглянув зруйновану російським ударом типографію в Харкові

У Харкові Президент України Володимир Зеленський побував на місці зруйнованого поліграфічного комплексу «Фактор-Друк» та зустрівся з керівництвом типографії.

Главі держави доповіли, що напередодні вранці російські окупанти завдали дев’ять ракетних ударів по Холодногірському та Основ’янському районах Харкова. Унаслідок обстрілу на території типографії загорівся палітурний цех.

Під час ракетної атаки на підприємстві було понад 50 працівників. Семеро загинули, 21 людина поранена.

Лише за попередніми підрахунками, знищено близько 20 тисяч книг для дітей і дорослих, зокрема шкільних підручників. Це було виробництво повного циклу, де друкували книжки майже всі українські видавництва.

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким тих, хто загинув унаслідок цього ракетного удару з боку країни-агресорки РФ. Він також пообіцяв, що держава знайде гроші для того, щоб відновити потужності виробництва.

Засновник і президент групи компаній «Фактор» Сергій Політучий зазначив, що Харків є основним виробником поліграфічної продукції в нашій країні, але зараз виник великий дефіцит потужностей. Видавництва не можуть вчасно надрукувати книги, зокрема навчальну літературу. Лише в одній цій типографії щороку друкували близько третини від усієї кількості книжок в Україні. Зокрема, приблизно 40% становили шкільні підручники.