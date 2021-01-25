Президент: Охорона довкілля – це конкретні кроки до покращення умов життя кожного українця

Стратегію охорони довкілля та розвиток агросектору обговорили на нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Метою стратегії охорони довкілля в Україні є впровадження європейських стандартів промислового та продовольчого виробництва, модернізація промисловості та збереження навколишнього середовища. Про це сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Зокрема, йшлося про інструменти збереження екології та мінімізації корупційних ризиків у цій сфері. Урядовець розповів про реформу управління відходами, екологічного контролю, управління українськими лісами та ринком деревини, розвиток сфери надрокористування та цифровізацію адміністративних послуг у сфері захисту довкілля, а також про будівництво сміттєпереробних заводів.

«Ніхто не може сперечатися зі здоров’ям людей. Охорона довкілля – це конкретні кроки до зменшення хвороб та смертей і до покращення умов життя кожного з нас», – зазначив Президент.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко заявив, що історична земельна реформа наближається до логічного завершення. Українці матимуть прозорий ринок землі, і наша країна зможе стати «світовим продовольчим супермаркетом». Міністерство зараз найбільше працює над відновленням, модернізацією та побудовою зрошувальних систем. Завершення земельної реформи додасть динаміки економічному зростанню. Зокрема, прогнозується щорічне збільшення ВВП не менш як на 1%.