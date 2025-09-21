Президент: ООН має тиснути на Росію, щоб зупинити війну та запобігти катастрофі

Країни Організації Об’єднаних Націй мають ефективно тиснути на Росію, щоб агресор зупинив війну та припинив гонку озброєнь, яка наражає світ на небезпеку катастрофи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Він наголосив, що в сучасному світі безпеку держави можуть гарантувати міцні альянси, сильні партнери та власна зброя.

«Жоден українець не обрав би таку реальність. І, знаючи наших людей, вони обрали б інший пріоритет. Українці – мирний народ. Але це народ, який хоче жити – жити вільно – у своїй незалежній країні. Саме тому ми інвестуємо в оборону. У багатьох націй просто не залишилося іншого вибору», – зазначив Глава держави.

Президент зауважив, що в той час, коли міжнародні інституції демонструють слабкість, Росія продовжує агресивну війну проти України та намагається дестабілізувати ситуацію в країнах Європи.

«Народи можуть розповідати про свій біль із таких трибун, але навіть під час кровопролиття жодна міжнародна інституція не має змоги по-справжньому зупинити його – настільки слабкими стали ці інституції. Чого можуть очікувати від ООН та глобальної системи Судан, Сомалі, Палестина чи інші народи, що проходять через війну? Упродовж десятиліть – лише заяви. І навіть те, що відбувається в Газі, залишається без виходу», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що у світі триває руйнівна гонка озброєнь із використанням штучного інтелекту, яка створює небезпеку для всього людства.

«Нам потрібні глобальні правила – уже зараз – щодо використання ШІ в озброєнні. Це так само нагально, як і запобігання розповсюдженню ядерної зброї. Нам потрібно відновити міжнародну співпрацю – справжню, дієву співпрацю – заради миру й безпеки», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Україна виробляє дрони, які можуть летіти на відстань 2-3 тисячі кілометрів і допомагають проводити важливі наземні й морські операції. В України немає іншого вибору, окрім як створювати їх, щоб захистити своє право на життя.

«Наша операція «Павутина», коли дешеві безпілотники знищили та пошкодили десятки дорогих російських стратегічних бомбардувальників, стала справжнім прикладом для спецслужб усього світу, що може зробити нова зброя зі старими системами. Саме ці російські бомбардувальники атакували наші міста», – наголосив він.

Глава держави зазначив, що з кожним роком війни зброя стає більш смертоносною, і Росія має відповідати за свої агресивні дії.

За словами Володимира Зеленського, Україна витрачає значні кошти на будівництво укриттів і захист інфраструктури від російських ударів. Президент переконаний: зупинити Росію спільними зусиллями сьогодні набагато дешевше, ніж очікувати, доки гонка озброєнь завершиться ядерною катастрофою.

«Зупинити Путіна зараз дешевше, ніж намагатися захистити кожен порт і кожне судно у світовому океані від терористів з морськими дронами. Зупинити Росію зараз дешевше, ніж гадати, хто першим створить простий дрон, здатний нести ядерний заряд», – додав Глава держави.

Президент наголосив: важливо докласти максимальних зусиль, щоб змусити агресора зупинитися, і тоді з’явиться шанс уникнути світової катастрофи.

«Якщо для цього потрібна зброя, якщо для цього потрібен тиск на Росію, то це необхідно зробити. І це необхідно зробити зараз», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна разом із партнерами в межах коаліції охочих створює нову архітектуру безпеки.

«Ми зміцнюємо армію, запускаємо спільне з партнерами виробництво зброї, визначаємо фінансові зобов'язання на оборону – у спосіб, який може стати моделлю безпеки для будь-якої іншої країни», – додав він.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна експортує зброю, планує розвивати оборонну співпрацю з партнерами та ділитися реальним досвідом використання технологій.

Президент закликав країни Організації Об’єднаних Націй засудити агресію Росії, захистити життя та міжнародний правопорядок.

«Від вас залежить, чи сприятимете ви миру, чи продовжуватимете торгувати з Росією й допомагатимете їй фінансувати цю війну. Від вас залежить, чи будуть звільнені військовополонені, чи повернуться додому викрадені діти, чи будуть відпущені заручники. Від вас залежить, що визначатиме буття: війна, як зараз, чи наші спільні рішучі дії, як це має бути», – підсумував Глава держави.