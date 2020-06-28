Президент особисто перевірив дотримання режиму тиші на Донбасі

Під час робочої поїздки до Донецької та Луганської областей Президент України Володимир Зеленський відвідав низку позицій українських військових на передовій у районі проведення Операції об’єднаних сил. Глава держави перевірив, як дотримується режим повного та всеосяжного припинення вогню, що почав діяти 27 липня.

Українські військові розповіли Президенту, що наразі ситуація на їхніх ділянках лінії фронту спокійна.

«Для нас зараз це дико, що тиша відбувається. Ми всі тут люди мотивовані, які хочуть звільнити свою країну як політичним шляхом... А якщо не вийде політичним, то військовим. Ми назад відступати не будемо. Ми на передовій, а ви вже на політичному фронті», – зазначив сержант Микола.

Водночас бійці підтримують бойовий дух та проводять тренування, щоб не втрачати навичок.

«Моє першочергове завдання – виконання бойового завдання і збереження життя особового складу. Хотілося б, щоб реально це все пошвидше закінчилося, щоб мої бійці змогли повернутися додому й знали, що перемога буде за нами», – зазначив один з українських воїнів на передовій.

Володимир Зеленський заявив, що досягнення перемир’я є найважливішим пунктом домовленостей Нормандського саміту в Парижі. Виконання цих домовленостей – запорука поступового руху до миру на Донбасі. Ефективність перемир'я підтверджується рівнем напруженості на лінії фронту, який за останні два тижні суттєво знизився. До оголошення перемир'я бойовики обстрілювали позиції української армії в середньому 16-18 разів на добу переважно з важкого озброєння. І здебільшого це був прицільний вогонь.

Президент нагадав, що раніше була низка спроб домовитися про припинення вогню. Але жодного разу досягти результату не вдавалося. Тому потрібно не повторювати помилок минулого, щоб отримати мирне майбутнє.

Водночас Глава держави наголосив, що міжнародне право дає українським військовим усі можливості захищатися та завдавати ударів у відповідь. Тому сьогодні ЗСУ можуть відповідати, але намагаються не піддаватися на регулярні провокації.

«Бережіть себе і всіх бережіть», – звернувся Володимир Зеленський до бійців.

Виїхавши на передову, щоб перевірити ситуацію там, Глава держави поспілкувався з відомим українським воїном – підполковником Вадимом Сухаревським, який почав боротися за незалежність нашої держави з початку війни на Донбасі та отримав два ордени Богдана Хмельницького. Він, зокрема, брав участь у першому зіткненні біля Слов'янська. Вадим Сухаревський розповів про досвід участі у війні на її початку, зокрема про бої за Слов'янськ. Він наголосив, що тоді, навесні 2014-го, був реальний шанс не допустити захоплення міста.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив на активізації з українського боку у просуванні до миру.

«Для нас дуже важливо продовжувати діалог. І зустріч у Нормандському форматі повинна стати зустріччю, яка (його. – Ред.) продовжить, і ми очікуємо, що на ній буде досягнута дійсно конкретна домовленість про наступні кроки», – заявив він.

Андрій Єрмак зазначив, що Президент України прибув перевірити ситуацію на передових позиціях українських військових та дух армії. За його словами, режим тиші, який триває вже 11 діб, є запорукою збереження життя і здоров’я наших воїнів.

«Ми приїхали передивитися, як і що відбувається, почути наших воїнів, як вони до цього ставляться, почути наших громадян. Можу сказати, що в усіх дуже піднесений настрій, всі підтримують цей режим тиші», – сказав він.

Керівник Офісу Президента додав, що наразі українська влада сформувала дуже потужну команду, й це сприятиме мирному врегулюванню на Донбасі.

«Сьогодні Україна домінує в Мінському форматі, Україна домінує в Нормандському форматі. Ми створили конструкцію, яка дає можливість усьому світу побачити, що Україна робить усе необхідне, і, безумовно, це приведе до результату, а якщо ні – всі побачать, хто не хоче миру», – підсумував Андрій Єрмак.