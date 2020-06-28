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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

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Президент особисто проінформував НАЗК про порушення у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані

7 липня 2020 року - 18:31

Президент України Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

У 2019 році родина Глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення.

Володимир Зеленський наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.

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